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無情火燒毀1家6口的家 雲林建設公司無償重建家園

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣建設公司總監魏子涵（左二）、縣議員邱世文（右三）今天探望住家遭祝融的林內鄉林南村劉姓屋主（左三），並致7萬元慰問金。記者陳苡葳／攝影
雲林縣建設公司總監魏子涵（左二）、縣議員邱世文（右三）今天探望住家遭祝融的林內鄉林南村劉姓屋主（左三），並致7萬元慰問金。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉林南村昨天上午6時許一處平房發生火警，大火燒盡劉姓屋主一家6口財產，房子也幾乎燒毀，無法繼續居住，一家人目前暫住親友家，縣議員邱世文聞訊，今天和建設公司一起探望劉家並致慰問金，建設公司總監魏子涵說今再表示，將會請建設團隊免費協助劉家人修復家園。

林南村劉姓一家6口昨天清晨6時許還在睡夢中，被外頭鄰居的呼叫聲叫醒，驚醒後赫然發現家中全是白煙，所幸6人緊急逃出屋外，無人受困與受傷，疑因電線走火造成突如其來的火災，全家人的家當及房屋瞬間付之一炬。

劉家是中低收入戶，劉姓屋主說，自己與妻子平時靠打零工維生，上有1名老父親、下有3名女兒，生活清苦，如今又遇上急難，對原本生活來說又是雪上加霜。

為幫助劉家度過難關，邱世文今與上築晴樂建設公司致慰問金共7萬元予劉姓屋主，由於劉家房屋已燒毀，該公司今天也允諾全力協助劉家災後重建，近日建設團隊會進駐評估並修繕，讓劉家人可以早日返回熟悉的家居住。

林內消防分隊表示，民眾平時應注意用火、用電安全，待劉家修復後，也會派員到劉家安裝住宅用火災警報器，若真的再遇上火警，可即時提醒屋內人員逃生或避難，降低生命財產損失。

雲林縣議員邱世文（右二）今天和建設公司一起探望住家遭祝融的林內鄉林南村劉家人並致慰問金，建設公司當場允諾免費協助家園災後重建。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議員邱世文（右二）今天和建設公司一起探望住家遭祝融的林內鄉林南村劉家人並致慰問金，建設公司當場允諾免費協助家園災後重建。記者陳苡葳／攝影

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