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無情火燒毀1家6口的家 雲林建設公司無償重建家園
雲林縣林內鄉林南村昨天上午6時許一處平房發生火警，大火燒盡劉姓屋主一家6口財產，房子也幾乎燒毀，無法繼續居住，一家人目前暫住親友家，縣議員邱世文聞訊，今天和建設公司一起探望劉家並致慰問金，建設公司總監魏子涵說今再表示，將會請建設團隊免費協助劉家人修復家園。
林南村劉姓一家6口昨天清晨6時許還在睡夢中，被外頭鄰居的呼叫聲叫醒，驚醒後赫然發現家中全是白煙，所幸6人緊急逃出屋外，無人受困與受傷，疑因電線走火造成突如其來的火災，全家人的家當及房屋瞬間付之一炬。
劉家是中低收入戶，劉姓屋主說，自己與妻子平時靠打零工維生，上有1名老父親、下有3名女兒，生活清苦，如今又遇上急難，對原本生活來說又是雪上加霜。
為幫助劉家度過難關，邱世文今與上築晴樂建設公司致慰問金共7萬元予劉姓屋主，由於劉家房屋已燒毀，該公司今天也允諾全力協助劉家災後重建，近日建設團隊會進駐評估並修繕，讓劉家人可以早日返回熟悉的家居住。
林內消防分隊表示，民眾平時應注意用火、用電安全，待劉家修復後，也會派員到劉家安裝住宅用火災警報器，若真的再遇上火警，可即時提醒屋內人員逃生或避難，降低生命財產損失。
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