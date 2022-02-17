台南安平這條路12米變8米單行道？市府回應：差異在此

台南市安平區國平北路重劃區發展快速，新建案陸續完工住戶遷入，但社區公園北邊和南邊兩側馬路竟都是8米的單行道，住戶出入不方便，經地方陳情，市議會工務小組今天會勘，認為都市計畫本來就是12米自辦重劃時卻變更為8米，除決議速恢復為12米外，也要市府了解當初為何在審核自辦市地重劃時未依照都市計畫道路寬度也可以通過。

工務局副局長陳世仁表示，工務委員會決議將國平北路公園道兩側8米單行道恢復為12米雙向通車一案，事實上，目前這兩條馬路都市計畫寬度就是12米，其中8米是車行道路，另外4米是設計為人行道。

國平北路現在兩側大樓林立，民眾對道路行走要求越高希望變成雙向行車，行車也較舒適，若根據工務小組委員會的決議，必須要將現有排水溝做改變，但要先檢討設計並編列經費才能執行，將帶回去研議做一個妥善的處理。

陳世仁說，因為國平北路現在兩側大樓林立，民眾對道路行走要求越高希望變成雙向行車，行車也較舒適，根據工務小組委員會的決議，要將現有排水溝做改變，要要先檢討設計並編列經費才能執行，兩條馬路都市計畫寬度就是12米，只要有經費就可以恢復為12米不必再做都市計畫上的變更。

市議員盧崑福表示，光是已經完工的建案就有380戶，旁邊另一個建案是795戶，上千戶居民主要出入的道路竟是單行道，根本不符合現代生活機能的需求，市議會工務小組決議要求市府恢復12米道路並儘速辦理；市議員李啟維也 說，國平北路重劃區近來發展快速，臨亞果遊艇碼頭中心，現有8米單行道不敷現況使用。

國平里長蔡明宏指出，原本道路寬度是12米現在變8米，以前重劃怎麼做的他不知道，建商之前推案沒有這麼多也沒有感覺道路太窄，但現在道路一側兩個建案就有1千多戶，出入的道路才8米且是單行道，不要說停車空間不夠會車都可能會有擦撞糾紛，住戶期盼市府早日恢復12米路寬，才能帶動地方的發展。

地政局表示，都計道路寬度是包括車道和人行道，國平北路南北邊兩側路寬8公尺，但兩側都有人行道，合起來也是12公尺寬，因人行道加上路邊有劃停車位，近年來國平北路一帶發展快速建案增加，住戶遷入多後，覺得道路不敷使用出入不方便，可以廢除人行道及停車位的規劃；國平自辦市地重畫也是要符合都市計畫法，當初工務局對道路的規畫開闢及完工後的監管單位驗收都沒有問題。