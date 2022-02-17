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嘉監鰲游、麒麟花燈吸睛 朴子配天宮元宵花燈賽揭曉
嘉義縣地方性花燈競賽在朴子市配天宮前燈花大道舉行，成績揭曉，嘉義監獄收容人精心製作參賽作品：鰲游樸城、歡慶虎（好）年，以及富貴有餘（魚）﹑幸福齊臨（麒麟）大放異彩，分別榮獲冠、亞軍。
摘下2022御賜燈花裝置藝術第1名的「鰲游樸城 歡慶虎（好）年」作品，表達意涵：配天宮以求花得子宗教民俗聞名，嘉監作品以七色牡丹富貴意涵，彰顯吉祥如意喜慶氛圍，祈願前來求子信徒都能順心如意，求得貴子，歲末年終又近考期，祈祝學子金榜題名，獨占鰲頭，龍呈祥瑞，虎（好）年福氣。
第2名作品「富貴有餘（魚）﹑幸福齊臨（麒麟）」：以魚、麒麟故事為主題，當前疫情苦悶，需要歡樂吉慶活動撫慰人心，作品運用傳統富含吉祥造型、創作繽紛豐富歡樂氣氛，以生動活潑色彩，展現觀光遊樂心情，祝福人們生活充滿喜樂幸福。
配天宮前燈花大道上百燈齊放，夜晚亮麗熱鬧，吸引民眾觀賞讚嘆，肯定喝采，對嘉監收容人改過遷善支持，嘉監說，矯正署推廣傳統藝文，陶冶收容人性情，讓瀕臨失傳工藝延續發揚。
花燈競賽是每年矯正機關重視盛會，製作團隊由外聘師資中華花燈藝術協會林卓勇老師及收容人組成，每座璀璨花燈由收容人手工製作，富設計感外觀，匠心獨具多媒材運用，顯示收容人未因犯錯頹喪，在高牆內力求振作，日新又新，打造光彩奪目花燈。
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