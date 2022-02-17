玉井區運動公園斥5500萬元改造 年底呈現新風貌

已有20多年的台南市玉井區運動公園設施老舊破損，台南市政府向中央爭取5500萬元經費補助改造，預計今年底完工，可望呈現新風貌，市長黃偉哲上午也到場聆聽地方意見，要求如質如實完工。

虎頭山運動公改善計畫，由市府都發局、工務局、體育處分別向營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「提升道路品質計畫」與教育部體育署「充實全民運動環境計畫」爭取經費補助共5550萬元，上午在現場辦理說明會，市議員周奕齊、Ingay Tali 穎艾達利及在地里長、鄉親等均到場關心，都發局長莊德樑、工務局長蘇金安先後向鄉親簡報。

莊德樑指出，該運動公園位居市區核心，周邊又有校園及圖書館等文教機構，將以城鎮綠核心為概念啟動景觀設計與改造，他說明，玉井運動公園歷經近30年使用，需重新思考使用及功能。這次活化工程將包括植生梳理、微滯洪草坪、環境整理、森林步道休憩區，並重新規劃環狀步道，預計今年底完工後，將成為當地親子遊憩、聚會或地方市集舉辦等多元利用場所。