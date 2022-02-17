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玉井區運動公園斥5500萬元改造 年底呈現新風貌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
玉井區運動公園設施老舊破損，台南市政府向中央爭取5500萬元經費補助改造，台南市長黃偉哲等人視察發現人行步道破損、樹根竄根情形。記者謝進盛／攝影
玉井區運動公園設施老舊破損，台南市政府向中央爭取5500萬元經費補助改造，台南市長黃偉哲等人視察發現人行步道破損、樹根竄根情形。記者謝進盛／攝影

已有20多年的台南市玉井區運動公園設施老舊破損，台南市政府向中央爭取5500萬元經費補助改造，預計今年底完工，可望呈現新風貌，市長黃偉哲上午也到場聆聽地方意見，要求如質如實完工。

虎頭山運動公改善計畫，由市府都發局、工務局、體育處分別向營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」、「提升道路品質計畫」與教育部體育署「充實全民運動環境計畫」爭取經費補助共5550萬元，上午在現場辦理說明會，市議員周奕齊、Ingay Tali 穎艾達利及在地里長、鄉親等均到場關心，都發局長莊德樑、工務局長蘇金安先後向鄉親簡報。

莊德樑指出，該運動公園位居市區核心，周邊又有校園及圖書館等文教機構，將以城鎮綠核心為概念啟動景觀設計與改造，他說明，玉井運動公園歷經近30年使用，需重新思考使用及功能。這次活化工程將包括植生梳理、微滯洪草坪、環境整理、森林步道休憩區，並重新規劃環狀步道，預計今年底完工後，將成為當地親子遊憩、聚會或地方市集舉辦等多元利用場所。

黃偉哲上午也到場聆聽居民心聲，也勘查運動公園環境，發現一些步道地磚破損，還有樹根竄根亂象，也有居民說，公園草皮有多處疑為移植樹木留下的「樹坑」，已有小朋友不慎跌倒受傷，黃偉哲允諾未來這些缺失都需一一改善，打造適合親子遊憩的運動公園。

玉井鄉親關心運動公園改造出席踴躍。記者謝進盛／攝影
玉井鄉親關心運動公園改造出席踴躍。記者謝進盛／攝影
運動公園留下「樹坑」已傳出多人受傷，地方希望早日改善。記者謝進盛／攝影
運動公園留下「樹坑」已傳出多人受傷，地方希望早日改善。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 台南 親子

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