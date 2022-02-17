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退休老師的「筆歌墨舞」 台南提升辦公場域藝文氣息

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區公所舉辦鄭肇喜「筆歌墨舞」書法展，提升辦公場域藝文氣息。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所舉辦鄭肇喜「筆歌墨舞」書法展，提升辦公場域藝文氣息。圖／安平區公所提供

台南市安平區公所提升辦公場域藝文氣息，正舉辦鄭肇喜「筆歌墨舞」書法展，作品以兼具章法且運筆靈動奔放的行書、草書為主，也包含古文、詩詞、對聯、禪學、佛家偈語等，多元不同形式，引領大家進入筆歌墨舞世界。

鄭肇喜學體育，先後任教基隆高中、嘉義師專、南光高中，教職退休後專研書法，目前為台南市美術學會、南瀛青溪新文藝學會、向陽藝術學會、大目降美術學會會員，除了曾在台電新營區服務處、鹽水地政事務所、官田區公所等處舉辦個展，也參加周基山書生聯展及2018澳洲墨爾本漢字文化節漢字美書畫展覽、2019澳洲墨爾本台灣水墨書畫家聯展及各學會聯展，展場經驗豐富。

他說，從小就感受到父親身為教育人員的藝術氣息，只是自己小時玩心較重，童年多在釣青蛙、抓蟋蟀、捉迷藏、騎馬打仗中快樂的度過；進入職場後，雖嚮往書法天地，卻因公務繁忙而無緣接觸與學習，直至退休向周基山學習書法，終能淺嚐書法的妙境，盡情享受書畫世界裡的悠遊自在與怡然自得。

安平區長蕭泰華感謝台南市美術學會大力引薦會員與協助策展，讓藝術更貼近生活，鄭肇喜「筆歌墨舞」書法展至4月底，歡迎大家來領略漢字特有的絢麗揮灑之美。

台南 澳洲 墨爾本

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