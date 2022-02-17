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台南三井Outlet引人潮增設派出所？ 市警局：評估中

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南三井Outlet開幕試營運。圖／取自黃偉哲臉書
台南三井Outlet開幕試營運。圖／取自黃偉哲臉書

台南三井OUTLET昨起開始試營運為期8天，中午一開張估計2小時就吸引上千人造訪，國民黨立委陳以信今天針對台南高鐵特區三井Outlet開幕人潮帶來治安隱憂，呼籲台南市長黃偉哲應考慮新設沙崙警察派出所作為因應。台南市警局回應已增加高鐵周邊所屬大潭派出所警力從12人增至15人，也覓得機關用地規畫評估增設派出所及警力，依相關程序積極辦理中。

陳以信表示，新開設的三井Outlet位於台南高鐵特區，該區近年發展快速。周邊還有沙崙智慧綠能城、大台南會展中心、中研院南部院區、工研院示範場、科技部聯研中心、陽明交大台南校區、成大歸仁校區，與長榮大學、沙崙國中等機構，每天為沙崙地區帶來數萬人潮。

但陳以信指出，負責當地警力的歸仁分局大潭派出所編制只有15人，扣掉輪休與留守人員，隨時能在外巡邏警力不到兩個警網。這是因為當地警力編制，僅依照戶籍人口7千餘人計算，並未考量地區特性將新增大量流動人口算入。

陳以信強調，過去一年來多次質詢行政院與內政部，要求在高鐵特區新設沙崙派出所。雖然蘇院長與徐部長都口頭應允，也在高鐵特區找到一塊機關用地，去年已移交台南市政府，但最後卡在台南市政府不肯編列預算，導致此事迄今未成。呼籲黃偉哲正視台南高鐵特區警力不足問題，避免未來成為治安死角，應儘速規畫設置沙崙警察派出所。

台南市警局表示已針對「高鐵周邊未來人口發展及周邊建設會帶動的流動人口，滾動式做當地派出所編制上的調整」案。

一、短期目標：歸仁分局預算員額由274人增加為287人（增加13人）、高鐵周邊所屬大潭派出所警力由原12人增加為15人；另今年1月配合警政署警員統調作業及警專畢業生分發，歸仁分局警力已增補289人，強化治安維護量能；並責成歸仁分局長應視轄區治安、交通狀況及實際需求妥善調配、運用警力，並因應大潭派出所轄區地區特性及未來發展趨勢，即時彈性調度鄰近派出所支援聯巡，並請所屬交通分隊、警備隊等機動警力適時支援，另本府警察局並視治安、交通需求，增派交通及保安警察大隊警力支援該分局。

二、中期目標：盤點警力需求，適時規畫本府警察局第2次請增員額作業，台南市幅員遼闊，所屬分駐(派出)所高達146所，僅次於新北市政府警察局，致本府警察局警力相對分散；儘管在2020年10月請增員額110人，警民比降低至1比416，警力不足困境將適時規畫辦理第2次請增預算員額作業，核實評估請增員額數，經警察局綜整評估並報本府核定後，適時向市議會、內政部警政署及行政院人事行政總處爭取。

三、長期目標：規畫增設沙崙派出所

(一)目前台南高鐵站周邊已有交通大學臺南校區、商展中心及大型購物商場正興建中，日後高鐵周邊勢將興建大量集合式住宅、機關、學校、公司等，許多居民入住或工作，人潮變多，治安、交通及為民服務需求亦將大幅增加。

(二)本府警察局目前覓得機關用地為歸仁區武東段329地號土地，位於高鐵車站前約300公尺，位置適中，已規畫評估增設派出所及警力，目前刻依相關程序積極辦理中。

台南三井Outlet開幕試營運。圖／取自黃偉哲臉書
台南三井Outlet開幕試營運。圖／取自黃偉哲臉書

台南 高鐵 警察

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