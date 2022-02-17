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嘉義縣400家違章工廠尚未申請納管 恐被斷水電

中央社 / 嘉義縣17日電

未登記工廠納管期限於今年3月19日截止，嘉義縣政府今天表示，縣內約400家違章工廠尚未申請納管，屆期仍未申請者，將配合經濟部政策依工廠管理輔導法規定斷水斷電。

嘉義縣政府發布新聞稿表示，經濟部於民國108年7月24日修正公布「工廠管理輔導法」部分條文，自109年3月20日施行，凡已領有臨時工廠登記者，在原臨時登記事項範圍內，必須在施行日起2年內，即今年3月19日前換發特定工廠登記。

嘉義縣經濟發展處工商科長柯凱譯今天接受中央社記者訪問表示，108年調查縣內約1000家違章工廠，目前已600多家依工輔法規定申請登記，約400家未申請，如果3月19日截止前仍未送件，縣府將配中央政策斷水斷水或拆除，請業者勿存僥倖心態。

柯凱譯說，工商管理科成立單一窗口申辦服務並由專人提供法規諮詢；相關法規、申辦流程及表格皆放置於縣府全球資訊網-全縣線上整合申辦服務，歡迎業者多加利用。

嘉義 加利

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