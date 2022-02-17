未登記工廠納管期限將近 嘉縣近400家未納管縣府下通牒

未登記工廠納管期限3月19日截止，嘉義縣政府前年3月20日起積極輔導轄內未登記工廠申請納管，並在農曆年前針對確定或疑似未登記工廠全面發文通知，目前還有近400家尚未申請納管，縣府下通牒呼籲業者盡速申請納管。

縣府經發處請未登記工廠業者，配合中央「全面納管、就地輔導、合法經營」目標，屆期未申請，將配合經濟部政策，依工廠管理輔導法逕為斷水電，請業者切勿心存僥倖，影響自身權益。

經濟部2019年7月24日修正公布「工廠管理輔導法」，行政院訂自2020年3月2日施行，凡領有臨時工廠登記者，在原臨時登記事項範圍內，於施行日起2年內（今年3月19日前）換發特定工廠登記。

另低汙染既有未登記工廠（即2016年5月19日以前），在施行日起2年內申請納管，並於施行日起3年內提工廠改善計畫（包括環保、消防、水利、水保、衛生等），改善計畫經核定後2年內完成改善，施行日起10年內取得特定工廠登記。