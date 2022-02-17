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台南新營又見高掛中國五星旗違建 市府18日強制拆除

中央社 / 台南17日電

台南市新營區民國108年曾出現一座高掛中國五星旗的「天后宮」道教廟宇違建物，遭檢舉後拆除，如今死灰復燃，台南市政府會勘後，預定18日再度強制拆除。

台南市政府今天發布新聞稿指出，新營區2年多前出現高掛中國五星旗的「台灣人民共產黨天后宮」寺廟，被檢舉後，市府發現這座寺廟違反農業、宗教相關法規，且屬於應優先拆除的違建，民國108年9月20日執行強制拆除。

不過，市府近日又發現同一地點出現重建建物及中國五星旗飄揚，市府10日會勘確認建築物（2層鐵皮屋、1層鐵皮雨棚）為違章建築，已排定18日執行強制拆除。市府強調，挑戰公權力行為絕不寬貸。

台南市新營區這間高掛中國五星旗的鐵皮屋廟宇，108年被發現時曾引起關注，當時廟宇看板有「天后宮」、「台灣人民共產黨」、「兩岸一家過好日子」等字樣，遭民進黨籍立委王定宇揭露後，市府會勘給予7天期限改善，但廟方置之不理。

市府認定廟宇現址是台灣人民共產黨部，屬政黨活動及集會場所，會有不特定人聚集，具公共場所性質，又違反相關法規，強制拆除。

台南 五星旗 台灣人

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