陳適庸告別式低調哀榮 藍綠政壇人士親友部屬送行

嘉義縣第11屆縣長陳適庸，7日腎臟癌病逝，享壽74歲，上午在嘉義市殯儀館舉行告別式，不公祭開放各界自由捻香，市長黃敏惠、立委翁重鈞、嘉義縣工策會總幹事林沐惠等縣市藍綠政壇人士及親友、縣府同事部屬們，都來送老縣長最後一程，祈願老縣長一路好走。

陳適庸生前交代後事低調，婉謝花籃花圈，陳過世消息傳出，各界人士仍陸續到嘉義市殯儀館，向陳適庸靈位上香追思，上午告別式，包括立法院長游錫堃、立委陳明文、立委蔡易餘與父親蔡啟芳、縣長翁章梁、市長黃敏惠等地方各界，都送花籃。

上午陳適庸子女及親人家祭結束，市長黃敏惠、立委翁重鈞、陳適庸家鄉鹿草鄉前鄉長嘉縣工策會總幹事林沐惠、前縣議員劉邦詩、縣府前人事主任孫重輝、縣府前財政局長簡世明、縣府前機要秘書林琴容等，過去與陳適庸共事的部屬、朋友，在陳適庸靈前捻香，弔祭追思。

長期跟隨陳適庸的吳姓助理說，縣長5年前罹腎臟癌，積極到醫院接受化療，癌細胞擴散，大年初七病逝，縣長生前交代後事從簡，婉謝花圈、花藍、奠儀，不辦公祭，火化後奉厝嘉義某寺廟。