新營五星旗違建死灰復燃 南市府明將拆除

曾被列為違建已拆除的台南市新營區「台灣人民共產黨天后宮」，傳出又死灰復燃且高掛大陸五星旗引起熱議。台南市政府上午表示，本月10日已前往勘查，認定違建，排定明天再度執行強制拆除，絕不寬貸。

新營區舊廍2年多前傳出一處寺廟「台灣人民共產黨天后宮」高掛大陸五星旗，被檢舉後，經市府調查該處同時違反農業、宗教相關法令規定，並證實屬於應優先拆除的違建，工務局2019年9月20日已執行強制拆除。

詎料，近來同一地點又出現重建建物及五星旗飄揚情事，市府工務局、地政局、農業局、新營區公所本月10日前往會勘，確認該址建築物（2層鐵皮屋、1層鐵皮雨棚）確實為違章建築無誤，已先移送台南地檢署，並排定2月18日執行強制拆除。市府強調，挑戰公權力行為絕不寬貸。