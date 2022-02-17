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新營五星旗違建死灰復燃 南市府明將拆除
曾被列為違建已拆除的台南市新營區「台灣人民共產黨天后宮」，傳出又死灰復燃且高掛大陸五星旗引起熱議。台南市政府上午表示，本月10日已前往勘查，認定違建，排定明天再度執行強制拆除，絕不寬貸。
新營區舊廍2年多前傳出一處寺廟「台灣人民共產黨天后宮」高掛大陸五星旗，被檢舉後，經市府調查該處同時違反農業、宗教相關法令規定，並證實屬於應優先拆除的違建，工務局2019年9月20日已執行強制拆除。
詎料，近來同一地點又出現重建建物及五星旗飄揚情事，市府工務局、地政局、農業局、新營區公所本月10日前往會勘，確認該址建築物（2層鐵皮屋、1層鐵皮雨棚）確實為違章建築無誤，已先移送台南地檢署，並排定2月18日執行強制拆除。市府強調，挑戰公權力行為絕不寬貸。
市府人員進一步說，該「共產天后宮」是建築在農業用地上，農業局依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，已確認無法補辦申請農業設施容許使用許可，故「共產天后宮」無法補行申請建築執照，屬實質違建，決定依法拆除。
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