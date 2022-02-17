快訊

桃機傳破產？爆舉債將突破百億 交部否認擬助增資

評／烏克蘭大誤判？15萬俄軍拉攏中國卻團結了北約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新營五星旗違建死灰復燃 南市府明將拆除

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南新營五星旗違建死灰復燃 ，南市府日前勘查後明將拆除。圖 ／台南市政府提供
台南新營五星旗違建死灰復燃 ，南市府日前勘查後明將拆除。圖 ／台南市政府提供

曾被列為違建已拆除的台南市新營區「台灣人民共產黨天后宮」，傳出又死灰復燃且高掛大陸五星旗引起熱議。台南市政府上午表示，本月10日已前往勘查，認定違建，排定明天再度執行強制拆除，絕不寬貸。

新營區舊廍2年多前傳出一處寺廟「台灣人民共產黨天后宮」高掛大陸五星旗，被檢舉後，經市府調查該處同時違反農業、宗教相關法令規定，並證實屬於應優先拆除的違建，工務局2019年9月20日已執行強制拆除。

詎料，近來同一地點又出現重建建物及五星旗飄揚情事，市府工務局、地政局、農業局、新營區公所本月10日前往會勘，確認該址建築物（2層鐵皮屋、1層鐵皮雨棚）確實為違章建築無誤，已先移送台南地檢署，並排定2月18日執行強制拆除。市府強調，挑戰公權力行為絕不寬貸。

市府人員進一步說，該「共產天后宮」是建築在農業用地上，農業局依據「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，已確認無法補辦申請農業設施容許使用許可，故「共產天后宮」無法補行申請建築執照，屬實質違建，決定依法拆除。

台南新營五星旗違建死灰復燃 ，南市府日前勘查後明將拆除。圖 ／台南市政府提供
台南新營五星旗違建死灰復燃 ，南市府日前勘查後明將拆除。圖 ／台南市政府提供

違建 建築 天后宮

延伸閱讀

顏家龍井區段豪宅違建 中巿府和國產署會勘：已自拆改善

怪手開拆！顏家龍井違建拆到剩牆柱 預計今可拆完

已出售顏家沙鹿豪宅 工班怪手進駐開拆違建

中市都發局昨貼公告 顏寬恒家族龍井違建今早開拆

相關新聞

新營五星旗違建死灰復燃 南市府明將拆除

曾被列為違建已拆除的台南市新營區「台灣人民共產黨天后宮」，傳出又死灰復燃且高掛大陸五星旗引起熱議。台南市政府上午表示，本...

陳適庸告別式低調哀榮 藍綠政壇人士親友部屬送行

嘉義縣第11屆縣長陳適庸，7日腎臟癌病逝，享壽74歲，上午在嘉義市殯儀館舉行告別式，不公祭開放各界自由捻香，市長黃敏惠、...

嘉北車站農地轉型 首期推醫療區

嘉義市鐵路高架化工程改建嘉北高架車站，市府有意將鐵軌以西約300公頃低使用農業地，透過區段徵收轉型，鄰近忠孝路的第1期規...

長輩來健身 民雄樂齡運動館啟用

嘉義縣民雄鄉樂齡運動館昨天啟用，1樓由弘道老人福利基金會承攬成立不老活力中心，引入AI人工智慧健身器材，有效檢測長者各項...

台南優質旅館 36家通過評鑑

疫情衝擊觀光產業，台南市觀旅局首推優質旅館評鑑輔導計畫，協助業者因應未來復甦的觀光熱潮。觀旅局說，除檢視旅館業者符合基本...

斥資2.9億 雲林43所中小學運動場將升級

雲林縣不少中小學操場或戶外運動場域仍是紅土操場，有的則是PP跑道，因樹木竄根、跑道毀損及年久失修，凹凸不平影響師生訓練及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。