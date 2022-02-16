嘉北車站旁300公頃擬區段徵收 首期做醫療產業發展區

嘉義市鐵路高架化工程改建嘉北高架車站，藉此契機，市府有意將鐵軌以西約300公頃低使用農業地，透過區段徵收轉型，其中最鄰近忠孝路的第1期做「醫療產業發展區」，昨天起發問卷調查900多名地主意願，3月15日前寄回，3月份開說明會。在地里長說，能發展帶動商機，多數里民應會認同。

市府指出，嘉北高架車站預計蓋在原車站南側，站區兩旁，會新增計畫道路，並將保健街拓寬，由於此處鄰近後湖工業區、嘉太工業區，還有嘉基醫院、耐斯百貨等，工商業聚集，西側廣大腹地將以大眾運輸導向發展概念，創造多元就業。

此次規畫範圍，以朴子溪、鐵路用地、世賢路、文化路右側，圍成的農業區，位於東側的首期約100公頃，結合健康醫療園區及既有產業，做醫療產業發展區；西側第2期「工業4.0發展區」、北側第3期「智慧科技發展區」。

市府表示，首期為優先示範區，牽涉包括荖藤里、中庄里、北新里、香湖里，估計就有900多名地主，須先徵詢意願，昨起發放問卷，詢問是否支持區段徵收開發、農地有無保留耕作的需求等，3月15日前寄回，另3月1日及5日在文化路奉天宮開地主說明會。