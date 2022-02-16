快訊

多所惡質私校「被停招」 教團：監督欠周的董事是幫兇

獨／巴戈離世 方芳芳：他告訴我人生很短，但很幸福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉北車站旁300公頃擬區段徵收 首期做醫療產業發展區

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市嘉北車站改建高架車站後，鐵軌西側大片農業區，市府擬以區段徵收開發，圖為靠近忠孝路的首期「醫療產業發展區」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉北車站改建高架車站後，鐵軌西側大片農業區，市府擬以區段徵收開發，圖為靠近忠孝路的首期「醫療產業發展區」。圖／嘉義市政府提供

嘉義鐵路高架化工程改建嘉北高架車站，藉此契機，市府有意將鐵軌以西約300公頃低使用農業地，透過區段徵收轉型，其中最鄰近忠孝路的第1期做「醫療產業發展區」，昨天起發問卷調查900多名地主意願，3月15日前寄回，3月份開說明會。在地里長說，能發展帶動商機，多數里民應會認同。

市府指出，嘉北高架車站預計蓋在原車站南側，站區兩旁，會新增計畫道路，並將保健街拓寬，由於此處鄰近後湖工業區、嘉太工業區，還有嘉基醫院、耐斯百貨等，工商業聚集，西側廣大腹地將以大眾運輸導向發展概念，創造多元就業。

此次規畫範圍，以朴子溪、鐵路用地、世賢路、文化路右側，圍成的農業區，位於東側的首期約100公頃，結合健康醫療園區及既有產業，做醫療產業發展區；西側第2期「工業4.0發展區」、北側第3期「智慧科技發展區」。

市府表示，首期為優先示範區，牽涉包括荖藤里、中庄里、北新里、香湖里，估計就有900多名地主，須先徵詢意願，昨起發放問卷，詢問是否支持區段徵收開發、農地有無保留耕作的需求等，3月15日前寄回，另3月1日及5日在文化路奉天宮開地主說明會。

荖藤里長許雪賢說，初步聽到不少人有意願，若帶動地方發展，樂觀其成，但假使已是蓋農舍、林路邊有出租者等，看市府如何協調；香湖里長郭劉秀珠說，帶來商機當然歡迎，里內意願還了解中。

嘉義市嘉北車站改建高架車站後，鐵軌西側大片農業區，市府擬以區段徵收，分期分區開發。圖／嘉義市政府提供
嘉義市嘉北車站改建高架車站後，鐵軌西側大片農業區，市府擬以區段徵收，分期分區開發。圖／嘉義市政府提供

區段徵收 朴子溪 鐵路高架化 嘉義 農地

延伸閱讀

影／近30年損失300坪土地 地主怨：路面5度拓寬還是塞

高雄城中城區段徵收審議通過 七賢國中舊址增加綠化空間

土地涉弊傳炒地說 宜縣：建地分配比例有審議機制

社子島開發案通過環評審查 自救會將提訴願

相關新聞

嘉北車站旁300公頃擬區段徵收 首期做醫療產業發展區

嘉義市鐵路高架化工程改建嘉北高架車站，藉此契機，市府有意將鐵軌以西約300公頃低使用農業地，透過區段徵收轉型，其中最鄰近...

台南空氣微感器+行動測站 環保局：學甲空品管制有成

台南市廣設空氣微型感測器，分析學甲區3年來空品不良季節的PM2.5濃度變化呈下滑趨勢，由每立方公尺26.9微克降至19....

立委為業者請命 蘭花生技園區「四大中心」有譜

農委會今在台南後壁蘭花生技園區舉行座談會，針對立委賴惠員提出在園區設置包括「蘭花國際會展中心」、「檢疫中心」、「生產自動...

最高補助1千萬鼓勵養豬場轉型升級 南市受理申請

鼓勵養豬產業轉型升級，台南市即日起受理補助申請，相關補助包括畜舍改建、廢水池及設備改善與智慧省工設備等，補助最高上限為1...

首位天主教原住民正權主教浦英雄 教宗任命鼓舞原住民

天主教教宗方濟各任命阿里山鄒族神父浦英雄，為嘉義教區新主教，成為台灣教會第一位原住民正權主教。浦英雄今天接受亞洲真理電台...

褒忠、土庫15處農水路破損難行 中央斥資逾7千萬整治

雲林褒忠、土庫等鄉鎮有15條農水路土溝崩落毀損、年久失修等，影響農業灌溉與排水，立委蘇治芬今天與褒忠鄉長陳建名、農田水利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。