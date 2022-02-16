台南空氣微感器+行動測站 環保局：學甲空品管制有成

台南市廣設空氣微型感測器，分析學甲區3年來空品不良季節的PM2.5濃度變化呈下滑趨勢，由每立方公尺26.9微克降至19.6微克；另去年學甲地區工廠空汙陳情數較前年大幅下降33.8%，顯示推動UAV露天燃燒管制、空品淨化區維護、香枝減量及加強道路洗街等管制作為有成。

環保署去年4月起於學甲設置行動測站，累計至去年12月，PM2.5月平均值濃度為13.9μg/m3，與全國61個測站相較，排序為第28名，11月濃度最高18.5μg/m3，7月濃度最低僅7.5μg/m3。

南市環保局表示，近期有雜誌引用民間空氣盒子大數據資料分析全國鄉鎮市區空品，提及學甲區4年平均PM2.5濃度在全國偏高。但因空氣盒子為民眾自行設置，普遍架設住家陽台或校園等場所，易受家庭油煙、鄰近車輛尾氣或其他因素干擾且較少校正，數據會有誤差，僅能作為自家或該位置周邊空氣品質參考。

環保局強調，所架設的微型感測器，於機器出廠時皆統一校正，布建前又至標準監測站比對，裝設後每季巡檢一次。微型感測器分析學甲區秋冬空品不良季節之空汙濃度變化，2019年11月至2020年2月間PM2.5濃度平均值為26.9μg/m3、2020年11月至2021年2月間為22.4μg/m3，2021年11月至2022年1月間為19.6μg/m3。