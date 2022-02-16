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立委為業者請命 蘭花生技園區「四大中心」有譜
農委會今在台南後壁蘭花生技園區舉行座談會，針對立委賴惠員提出在園區設置包括「蘭花國際會展中心」、「檢疫中心」、「生產自動化研發中心」、「剩餘資材再利用中心」及10項基礎設施改善工程共約3.74億元經費，農委會陳吉仲同意全力推動。
陳吉仲南下聆聽蘭花業者需求與建言，賴惠員說，蘭花生物科技園區是全台最大蘭花產地，整體園區占地175公頃、83家業者進駐，已是全球最大蘭花生物科技園區，年產值20億元，近年蘭花產業雖受疫情衝擊，但台南蘭花業者逆勢操作，利用新技術、新品種，積極打開國際新藍海市場。
賴惠員服務處會後發布新聞稿說，針對未來整體園區發展與蘭花業者權益，經賴惠員向農委會提建議，陳吉仲已同意，包括設置「蘭花國際會展中心」、「檢疫中心」、「生產自動化研發中心」、「剩餘資材再利用中心」等，為台灣爭取更多外匯，為台南當地創造更多的就業機會。
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