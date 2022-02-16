最高補助1千萬鼓勵養豬場轉型升級 南市受理申請

鼓勵養豬產業轉型升級，台南市即日起受理補助申請，相關補助包括畜舍改建、廢水池及設備改善與智慧省工設備等，補助最高上限為1000萬及補助款不超過該項目50%，豬農可向南市各區公所提出申請後轉送農業局受理。

南市去年輔導養豬場導入新式設施有75場，品項從畜舍改建、廢水池及設備改善與智慧省工設備等相關補助，柳營區宜美畜牧場場主蕭鵬飛表示，場內豬舍新式設備獨特之處，在於建置為高床豬舍，豬糞尿廢水掉落至高床底部，透過刮糞機自動刮除，經乾燥後發酵製成有機肥料，可達節水、省工及循環再利用等多項優點。