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最高補助1千萬鼓勵養豬場轉型升級 南市受理申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
柳營區宜美畜牧場導入新式設施，畜牧場沒臭味。圖／農業局提供
柳營區宜美畜牧場導入新式設施，畜牧場沒臭味。圖／農業局提供

鼓勵養豬產業轉型升級，台南市即日起受理補助申請，相關補助包括畜舍改建、廢水池及設備改善與智慧省工設備等，補助最高上限為1000萬及補助款不超過該項目50%，豬農可向南市各區公所提出申請後轉送農業局受理。

南市去年輔導養豬場導入新式設施有75場，品項從畜舍改建、廢水池及設備改善與智慧省工設備等相關補助，柳營區宜美畜牧場場主蕭鵬飛表示，場內豬舍新式設備獨特之處，在於建置為高床豬舍，豬糞尿廢水掉落至高床底部，透過刮糞機自動刮除，經乾燥後發酵製成有機肥料，可達節水、省工及循環再利用等多項優點。

而密閉式豬舍透過水濂片使畜舍內溫度恆定，避免豬隻熱緊迫或天冷易發生疫病，不僅提供豬隻良好生活環境及生物安全防疫，進而提升飼養效率，同時改善環境臭味汙染等問題。

鼓勵養豬產業轉型升級，台南市政府農業局即日起受理補助申請，台南市政府農業局簡任技正周志勳說明申請要件。圖／農業局提供
鼓勵養豬產業轉型升級，台南市政府農業局即日起受理補助申請，台南市政府農業局簡任技正周志勳說明申請要件。圖／農業局提供

台南 養豬場

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