首位天主教原住民正權主教浦英雄 教宗任命鼓舞原住民

天主教教宗方濟各任命阿里山鄒族神父浦英雄，為嘉義教區新主教，成為台灣教會第一位原住民正權主教。浦英雄今天接受亞洲真理電台訪問說，教廷駐台代辦大年初七告訴他教宗人事任命，「我當時心情誠惶誠恐，非常驚訝！我是天主的僕人，信靠天主，聖母媽媽的代禱。」

浦英雄說，他是土生土長鄒族原住民，教宗任命他擔任第一位原住民正權主教，帶給全台原住民很大鼓舞，顯示教宗重視原住民議題及文化傳承。他在嘉義教區擔任34年本堂神父，擔任教區秘書長，受歷任主教信任培訓。

「我是天主的僕人，祈願天主在我身上完成大事」，浦英雄表示，教會最重要是主教、神父、修女、修會會士，以及教友們的共融合作，未來還希望大家的支持及教導。

教會人士說，台灣主教團有兩位原住民主教，教宗任命浦英雄是第一位握有實權的原住民正權主教；依教會聖統制，主教是教區牧人，教宗授權領導教區開展處理教務及傳教等。教區主教不只是宗教領袖，還兼任教會創辦學校、醫院、社福機構董事長。

浦英雄1958年8月26日出生，雲林縣正心中學畢業，1980年獲輔仁聖博敏神學院哲學學士學位，1985年再獲神學學士學位，1994年到2000年出國就讀德國聖奧斯定大學，獲神學碩士學位。