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褒忠、土庫15處農水路破損難行 中央斥資逾7千萬整治

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣褒忠鄉新湖中排一配合馬公厝大排一併進行改善工程。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣褒忠鄉新湖中排一配合馬公厝大排一併進行改善工程。記者陳苡葳／翻攝

雲林褒忠、土庫等鄉鎮有15條農水路土溝崩落毀損、年久失修等，影響農業灌溉與排水，立委蘇治芬今天與褒忠鄉長陳建名、農田水利署雲林管理處副處長林富元等人現勘，將由行政院投入7168萬元整治各路段，預定6月全面完工。

蘇治芬指出，褒忠鄉新湖中排一、太湖小給3-8等，及土庫鎮大荖小排3、大荖小給1、溪心小給2-4、溪心小給1-9、溪心小排1-9、崁頂小給3-5、牛稠小排1-3、牛稠小排2、牛稠小給2-2、奮起小給2-3、奮起小給2-8、新興小排3-1併行小給3-2、新庄子小給1-8共15條農水路堤溝幾乎損壞不堪，逢雨易淹且常造成周邊農田傳出災損農民卻束手無策。

蘇治芬表示，尤其已有數十年歷史，長達1公里的新湖中排一，因舊堤岸長久排水不良，加上周邊農田易崩落溝中需常清淤，遇上豪雨也會淹水，農民生命財產安全飽受威脅。

林富元說，新湖中排一將整修為U型溝，配合馬公厝大排一併進行改善工程，總工程經費2790萬元，改善後可增加排水，降低當地新湖村及周邊農田淹水機率，也避免堤岸再遇潰堤，另規畫增建1公尺寬的側邊道路，讓往來車輛及行人有足夠空間安全會車。

立委蘇治芬今與褒忠鄉長陳建名、農田水利署雲林管理處副處長林富元等人到褒忠鄉現勘待整治的農水路，並召開工程說明會。記者陳苡葳／翻攝
立委蘇治芬今與褒忠鄉長陳建名、農田水利署雲林管理處副處長林富元等人到褒忠鄉現勘待整治的農水路，並召開工程說明會。記者陳苡葳／翻攝

蘇治芬 農民 雲林 淹水 豪雨 災損

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