褒忠、土庫15處農水路破損難行 中央斥資逾7千萬整治
雲林褒忠、土庫等鄉鎮有15條農水路土溝崩落毀損、年久失修等，影響農業灌溉與排水，立委蘇治芬今天與褒忠鄉長陳建名、農田水利署雲林管理處副處長林富元等人現勘，將由行政院投入7168萬元整治各路段，預定6月全面完工。
蘇治芬指出，褒忠鄉新湖中排一、太湖小給3-8等，及土庫鎮大荖小排3、大荖小給1、溪心小給2-4、溪心小給1-9、溪心小排1-9、崁頂小給3-5、牛稠小排1-3、牛稠小排2、牛稠小給2-2、奮起小給2-3、奮起小給2-8、新興小排3-1併行小給3-2、新庄子小給1-8共15條農水路堤溝幾乎損壞不堪，逢雨易淹且常造成周邊農田傳出災損，農民卻束手無策。
蘇治芬表示，尤其已有數十年歷史，長達1公里的新湖中排一，因舊堤岸長久排水不良，加上周邊農田易崩落溝中需常清淤，遇上豪雨也會淹水，農民生命財產安全飽受威脅。
林富元說，新湖中排一將整修為U型溝，配合馬公厝大排一併進行改善工程，總工程經費2790萬元，改善後可增加排水，降低當地新湖村及周邊農田淹水機率，也避免堤岸再遇潰堤，另規畫增建1公尺寬的側邊道路，讓往來車輛及行人有足夠空間安全會車。
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