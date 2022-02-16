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立委指農地違法超商多 台南市府：依法開罰

中央社 / 台南16日電

時代力量立委陳椒華今天召開記者會質疑有不少農地違法設置超商台南市至少28家，台南市政府對此指出，台南市非都市土地範圍廣大，違規樣態多元，若查到違規屬實就依法開罰。

台南市政府下午發布新聞稿表示，依「農業發展條例」規定，在農業用地上興建有固定基礎農業設施，應依法申請建築執照，「便利超商」並不屬於農業設施容許使用的範疇。

市府都市發展局指出，若在都市計畫農業區開設超商，依台南市政府辦理違反都市計畫法案件統一裁罰基準，是屬一般行業案件，得處以土地或建築物所有權人、使用人或管理人新台幣6萬元至30萬元罰鍰。

都發局表示，民國109年針對農業區違反都市計畫法案件裁處87件，110年裁處122件，後續若有於農業區經營超商經查屬事實者，將依裁罰基準進行裁罰。

地政局指出，非都市土地農牧用地，依農業發展條例及非都市土使用管制規則等，僅可為農業相關或其他法規容許之使用，違反者可裁處6萬元至30萬元，地政局於110年裁處377件，未來將配合國土利用監測衛星變異點通報，以科技執法方式加強查處。

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