走讀台南新化 文史工作者二度為地方推新著

台南市新化區公所今辦理「新化的街頭巷尾與聚落」新書發表會，由曾出版「新化的老行業與老店家」的文史工作者施進發，再度推出新著，分享創作過程點滴，希望藉由著作建構新化重要在地文化記憶，讓更多人認識不一樣的新化。

67歲施進發曾任職出版社編輯、主管34年，10年前在新化老街開設「老街咖啡」迄今。多才多藝的他，開咖啡廳自己烘豆、煮咖啡，時有隱藏版饅頭、豆沙包等點心，他也曾在新化社區大學咖啡課程講師，2014年起擔任「大目降‧新化ing」季刊總編輯，前後發行14期。

新書發表會今安排在新化武德殿舉行，文化局長葉澤山、新化區長吳金喜等人與會，不少曾與施進發一起挖掘在地文史同好都到場，該書分為歷史據點、休憩旅遊、公共事務、宗教信仰與民俗、學校、交通、研究單位、聚落等8類別。