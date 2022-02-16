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走讀台南新化 文史工作者二度為地方推新著

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市新化區公所今天辦理「新化的街頭巷尾與聚落」新書發表會。記者謝進盛／攝影
台南市新化區公所今天辦理「新化的街頭巷尾與聚落」新書發表會。記者謝進盛／攝影

台南市新化區公所今辦理「新化的街頭巷尾與聚落」新書發表會，由曾出版「新化的老行業與老店家」的文史工作者施進發，再度推出新著，分享創作過程點滴，希望藉由著作建構新化重要在地文化記憶，讓更多人認識不一樣的新化。

67歲施進發曾任職出版社編輯、主管34年，10年前在新化老街開設「老街咖啡」迄今。多才多藝的他，開咖啡廳自己烘豆、煮咖啡，時有隱藏版饅頭、豆沙包等點心，他也曾在新化社區大學咖啡課程講師，2014年起擔任「大目降‧新化ing」季刊總編輯，前後發行14期。

新書發表會今安排在新化武德殿舉行，文化局長葉澤山、新化區長吳金喜等人與會，不少曾與施進發一起挖掘在地文史同好都到場，該書分為歷史據點、休憩旅遊、公共事務、宗教信仰與民俗、學校、交通、研究單位、聚落等8類別。

「新化的街頭巷尾與聚落」共63篇文章，包括新化老街、學子巷、新化天主堂、崙頂里、兵營邊等簡介、習俗、逸事等。除自己考據、撰文，文中多數照片都是出自自己之手，文中披露不少新化人罕知的在地風俗、民情，不少人翻閱後內容後笑說「原來有這一段」，也增加了可讀性。

文史工作者施進發新著「新化的街頭巷尾與聚落」今正式對外發表。記者謝進盛／攝影
文史工作者施進發新著「新化的街頭巷尾與聚落」今正式對外發表。記者謝進盛／攝影

咖啡廳 老街 文史工作者 文化局 台南

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