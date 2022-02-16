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不再受水患苦！嘉縣民雄市區麒麟大排改善 最快年底完工

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣議員黃芳蘭（右）今邀集縣府水利局到民雄頂寮村會勘。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣議員黃芳蘭（右）今邀集縣府水利局到民雄頂寮村會勘。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣民雄鄉麒麟大排水溝，流經市區頂寮村等人口稠密處，但居民反映每逢春夏汛期常淹水，議員黃芳蘭今邀縣府水利處和村長等會勘，水利處技正黃俞強表示，麒麟大排中下游堤岸將重建，最快今年3月動工、年底完工。

頂寮村長黃玉蓮說，麒麟大排附近每年4至8月，颱風、梅雨季挾帶大雨，常導致民溪路附近淹大水，最嚴重甚至水淹及膝、約30公分，居民苦不堪言，麒麟大排上下游治水工程早就完工成，唯獨頂寮段遲未動工，因此拜託議員和其他民代邀縣府和工程單位今會勘。

嘉義縣府水利處技正黃俞強表示，治水工程通常由下而上，下游部分已整治完成，上游小段因住戶稠密，擔心危及安全也整治，中游頂寮村段長約330公尺近千萬經費已到位，目前仍在投標階段，最快3月動工、年底完工。

黃俞強補充，頂寮段堤岸採石砌，由礫石砌成防洪斷面不足，不僅雨期時常潰堤，堤上雜草也減少斷面。水利處預計採水泥築堤，增斷面至350公分，跨越民溪路橋，總經費約1037萬元。

黃芳蘭肯定縣府治水工程，但也指出民雄仍有多處如好收大排等，仍採石砌堤岸常有淹水情形傳出，希望相關單位加速力道改善。

嘉義縣民雄麒麟大排下游斷面不足，且雜草叢生影響排水，記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄麒麟大排下游斷面不足，且雜草叢生影響排水，記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄麒麟大排下游斷面不足，且雜草叢生影響排水，記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄麒麟大排下游斷面不足，且雜草叢生影響排水，記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄麒麟大排下游段已興建水泥堤岸，附近居民反映，希望能加速中游段整治。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣民雄麒麟大排下游段已興建水泥堤岸，附近居民反映，希望能加速中游段整治。記者莊祖銘／攝影

治水 嘉義 淹水

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