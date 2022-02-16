不再受水患苦！嘉縣民雄市區麒麟大排改善 最快年底完工

嘉義縣民雄鄉麒麟大排水溝，流經市區頂寮村等人口稠密處，但居民反映每逢春夏汛期常淹水，議員黃芳蘭今邀縣府水利處和村長等會勘，水利處技正黃俞強表示，麒麟大排中下游堤岸將重建，最快今年3月動工、年底完工。

頂寮村長黃玉蓮說，麒麟大排附近每年4至8月，颱風、梅雨季挾帶大雨，常導致民溪路附近淹大水，最嚴重甚至水淹及膝、約30公分，居民苦不堪言，麒麟大排上下游治水工程早就完工成，唯獨頂寮段遲未動工，因此拜託議員和其他民代邀縣府和工程單位今會勘。

嘉義縣府水利處技正黃俞強表示，治水工程通常由下而上，下游部分已整治完成，上游小段因住戶稠密，擔心危及安全也整治，中游頂寮村段長約330公尺近千萬經費已到位，目前仍在投標階段，最快3月動工、年底完工。

黃俞強補充，頂寮段堤岸採石砌，由礫石砌成防洪斷面不足，不僅雨期時常潰堤，堤上雜草也減少斷面。水利處預計採水泥築堤，增斷面至350公分，跨越民溪路橋，總經費約1037萬元。