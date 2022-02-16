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嘉縣政府人事大搬風 10多名局處正副主管秘書科長異動

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府綜合規劃處長兼人力發展所長郭凱迪，因健康因素，縣長翁章梁同意免兼處長，回任人力發展所長。記者魯永明／翻攝
嘉義縣府綜合規劃處長兼人力發展所長郭凱迪，因健康因素，縣長翁章梁同意免兼處長，回任人力發展所長。記者魯永明／翻攝

嘉義縣長翁章梁年底拚連任，新春上班，最近調整一批局處正副主管、秘書、科長人事，政務官綜合規劃處長兼人力發展所長郭凱迪，因健康因素，縣長同意免兼處長，回任人力發展所長，處長由民政處副處長黃本富調升接任。

另因應文化觀光局副局長李茂鐘退休，教育處代理處長李美華、社會局代理局長張翠瑤真除，職務空缺，翁章梁發布文觀局秘書宗金蘋調升文觀局副局長；文觀局企劃科科長陳峰武接任文觀局秘書；文觀局企劃科沈雅茹接任企劃科科長。

社會局秘書戴綵屏調升社會局副局長；社會局身心障礙福利科長鄭美玲調升社會局秘書；經發處副處長李雅萍調任簡任秘書；縣長室秘書顏廷育接任教育處副處長；秘書長室秘書陳皇成接任縣長室秘書；秘書蔡淑真接任秘書長室秘書；民政處副處長及經發處副處長人事還未發布。

翁章梁任內政務官人事更迭頻繁，除副縣長吳容輝離職接台鹽董事長，政務官請辭離去，包括教育處2位處長、社會局2位局長、新聞行銷處2位處長，政務官剩郭凱迪、新聞行銷處蕭英成。

郭凱迪說，昨天縣府主管會報時，縣長宣布明天卸下綜規處長職務，繼續在人力發展所服務鄉親。「非常感謝縣長3年前，找我到人發所擔任所長，2年前任命我為綜規處長兼任所長，讓我能為嘉縣奉獻心力。最近幾個月，我的健康嚴重欠佳。在我多次請求，謝謝縣長體諒我的身心狀況，同意我回到業務相對單純，也是我最熟悉的人發所。」

翁章梁 嘉義 觀光局

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