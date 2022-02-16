違反防疫公告男子遭罰拒繳 執行署依法扣存款抵償

雲林縣王姓男子去年5月連續2天在公告配合防疫暫停使用的涼亭內未戴口罩飲酒，警方依法開單，王男未繳交罰款又不理會法務部執行署嘉義分署通知，嘉義分署直接強制扣押郵局存款抵償欠款。

嘉義分署今天發布新聞稿指出，64歲王男在民國109年11月間曾因為酒駕不能安全駕駛遭判刑入獄，服刑2個月後在110年1月出獄。

由於全國110年4月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，雲林縣政府當時公告，公園、綠地、廣場及綠帶附設運動場所等處配合防疫，在同年5月22日起至6月14日止暫停使用。

嘉義分署表示，王男出獄後未記取之前飲酒誤事的教訓，分別於5月29日、30日在公告暫停使用的涼亭內未戴口罩飲酒，警察依違反傳染病防治法開單告發2次，共裁罰新台幣6000元。

王男經限期繳納不予理會後，遭雲林縣政府移送嘉義分署強制執行，執行人員首先至王男住處通知限期繳納，但王男仍不予理會，嘉義分署遂強制扣押郵局存款抵償欠款。

嘉義分署強調，目前疫情警戒雖然降為二級，但對於疫情的防杜擴散仍然應時時提高警覺不可懈怠；分署持續將防疫裁罰案件列為最優先強力執行的對象，以阻遏疫情的蔓延。