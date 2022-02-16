民雄不老活力中心今揭幕 導入人工智慧延緩長輩失智能

嘉義縣民雄鄉人口數冠居全縣，公所與弘道基金會合作，籌備4年、斥資5585萬元，打造不老活動中心，引入AI人工智慧健身器材，有效檢測長者各項身體數據，今上午啟用、縣長翁章梁、鄉長何嘉恒等共揭幕，中心試營運至5月16日。

民雄鄉公所2018年向體育署申請補助經費約3870萬元、自籌約1715萬元年興建樂齡運動館，弘道老人福利基金會租借1樓約270坪空間打造不老活動中心，分油壓和智能運動區，分別有6組和8組運動器材，聘請專業指導員，供民眾最精準的訓練。

其中精準運動區引進SMARC醫療級智能運動設備，以安全與溫和為前提，AI化為使用者評估分析全身功能動作，隨使用者身體狀況變化，循序漸進調整個人化運動處方，針對個人身體功能性問題，提供有效精準的運動，舒緩症狀或協助回復日常身體功能。

中心也將推出站姿、坐姿肌礎訓練、中高齡平衡瑜珈等多樣化課程，透過伸展舒緩和肌力訓練，幫助中高齡族群增進肌力與平衡力，改善衰弱程度及提高動作敏捷性，減少跌倒風險，透過團體環狀運動享受運動帶來的樂趣並提升運動的成效。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，身體老化速度與部位因人而異，有中高齡長者是在購物提東西時，感到手臂痠痛，有的只爬一層樓梯就腿痠無力，除一般運動外，也需要針對自身肌力退化部分來加強適合的運動來延緩退化與維持自主生活力。