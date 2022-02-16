2022亞太社會創新高峰會 5月台南登場
台南市長黃偉哲及行政院政務委員唐鳳等人，今天聯合宣布「2022亞太社會創新高峰會」5月在台南登場，將聚焦「重健亞洲」及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後新生活等議題。
台南市政府今天舉辦「2022亞太社會創新高峰會」啟動記者會；唐鳳指出，台南市運用社會創新治理模式，在防疫及經濟取得成績，如今透過防疫期間公私合作、交流累積的經驗，未來將可在「淨零碳排」、「循環經濟」得到很好成果。
黃偉哲表示，「2022亞太社會創新高峰會」主題是「重健亞洲」，台南市是台灣第一個制定「低碳城市自治條例」的城市，更提出永續發展願景，承諾2030年前再生能源裝置量達45億瓦（4.5GW），預定每年減少約333萬公噸碳排放。希望台南市住商用電達到淨零碳排，也協助中央邁向2050年淨零碳排目標。
台南市政府發布新聞稿指出，今年高峰會主題是「重健亞洲」相關議題及行動方案，聚焦COVID-19疫情後新生活，關注「淨零碳排」、「循環經濟」永續環境新思維，在社會創新框架下探討商業模式、政府治理、文化發展等行動方案。
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