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盼禁福食！ 嘉市藍議員提案直接修自治條例 獲過半連署

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市議會今天臨時會開議，25日討論修訂嘉市食安自治條例的提案。記者林伯驊／攝影
嘉義市議會今天臨時會開議，25日討論修訂嘉市食安自治條例的提案。記者林伯驊／攝影

嘉義市議會5年多前通過提案，建請修法禁止日本福島核災區食品到嘉義市銷售，未獲當時涂醒哲市府採納。國民黨團書記長張秀華今與無黨籍議長莊豐安共同提案，直接由議會修改食安自治條例，列入全市不得輸入及販售福島等5縣食品，否則罰3萬至10萬元；但民進黨4名議員沒連署，指中央有規範，籲「別讓嘉市成特區」。

「希望更嚴格把關！」張秀華說，研究顯示核食致癌的比例相當高，且2018年公投超過779萬票同意禁止開放福島5縣等核災相關地區的農產、食品進口，所以不分黨派要把關食安，人民健康不應用任何條件交換。

張秀華指出，提案修訂嘉市食安自治條例第6條，增列「本市轄內不得輸入、販售日本福島核災（福島、群馬、櫪木、茨城、千葉）食品，及第12條違者可處3萬元以上10萬元以下罰鍰。

張秀華2016年與時任國民黨市議長蕭淑麗提案禁福食，此次則與無黨籍議長莊豐安共同提案，今臨時會開議，已獲12名議員簽名連署，不過民進黨籍議員蔡文旭、黃露慧、黃大祐、凌子楚都未簽，議會排定25日臨時會最後1天討論、進行3讀。

市議會民進黨團總召蔡文旭說，中央本來就有檢驗標準，符合範圍內，當然要開放進口，不合格的本來就不能入關，更不可能進到嘉市，例如先前北海道草莓進口有農藥超標，就退運或銷毀，台灣出口到日本農產有農藥殘留也遭退貨；要用科學理性看待福島5縣的食品，沒理由設貿易障礙，地方政府也沒權力設限。

民進黨嘉市黨部主委黃露慧說，中央相關法令從嚴，一切以民眾優先，「別讓嘉市成為特區，不要為反對而反對」，此提案為假議題，且有需求才會進口，人民自由選擇。

嘉義市國民黨議員張秀華（左二起）、無黨籍議長莊豐安共同提案，議會修法嘉市食安自治條例，禁福食到嘉市販售，已獲過半議員連署。記者林伯驊／攝影
嘉義市國民黨議員張秀華（左二起）、無黨籍議長莊豐安共同提案，議會修法嘉市食安自治條例，禁福食到嘉市販售，已獲過半議員連署。記者林伯驊／攝影

福島核災 民進黨 食安

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