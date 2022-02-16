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會計師公會捐款南市實物愛心銀行 精打細算助弱勢

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣省會計師公會理事長劉嘉松（左一）今天代表捐贈50萬元給市府，由市長黃偉哲（中）及社會局長陳榮枝代表接受。
台灣省會計師公會理事長劉嘉松（左一）今天代表捐贈50萬元給市府，由市長黃偉哲（中）及社會局長陳榮枝代表接受。

台灣省會計師公會響應台南市政府照顧弱勢為優先的政策，今天捐贈社會局50萬元，支持實物愛心銀行政策，造福弱勢家庭。市長黃偉哲表示，社會邊緣人最需要被拉一把，透過實物銀行也最能讓邊緣人、弱勢民眾拿到最需要的東西。

台灣省會計師公會理事長劉嘉松今天代表捐贈50萬元，由市長黃偉哲及社會局長陳榮枝代表接受。黃偉哲感謝台灣省會計師公會每年都幫忙台南的社會福利工作，讓許多社會邊緣、弱勢，或有急難的民眾能感受到社會的溫暖。他說，會技師是最會精打細算，在社會福利上，最精打細算的是幫助這些社會邊緣的人，拉他們一把，扶他們上馬，讓他們走出去。

台灣省會計師公會捐贈的50萬元，要用於實物銀行，黃偉哲說，過去很多社福團體都送了很多物品給弱勢民眾，但會有東西不見得是他們需要的，所以建立了實物銀行，在這個實物銀行裡面，民眾憑著他的點數，可以去換取他需要的東西，甚至還可以配送到他們家裡。

陳榮枝說，實物愛心銀行為社會局重點政策，今年起全市分永華、永康、新豐、新營、玉井共5區，委由民間社福團體承辦，未來以委辦實體店面、合作店面及實物分站提供3層次服務。愛心銀行實施至今，已近14萬人次受益。

實物銀行 黃偉哲 愛心

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