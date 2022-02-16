亞太社會創新高峰會啟動 「重健亞洲」從台南出發

《2022亞太社會創新高峰會》今年5月將在台南登場，今天舉辦啟動記者會，政務委員唐鳳期待透過防疫期間公私合作經驗，在淨零碳排、循環經濟的目標上得到很好的成果。市長黃偉哲希望透過高峰會，激盪出更多解決方案。

黃偉哲與唐鳳、台南新芽協會理事長嚴婉玲、經濟部政務次長陳正祺經濟部中小企業處長何晉滄、成功大學校長蘇慧貞、南科管理局局長蘇振綱等人宣示高峰會啟動。

今年高峰會主題為「重健亞洲」相關議題及行動方案，聚焦疫情後的新生活，關注「淨零碳排」、「循環經濟」永續環境新思維，於社會創新框架下探討在商業模式、政府治理、文化發展等的行動方案。

嚴婉玲表示，此次高峰會亮點有淨零碳排的、邀請重量級國際經濟學者與唐鳳對談、退廣友善環境在地食材社創市集、SDG永續小旅行等。

員唐鳳稱讚過去2年，台南市在市長黃偉哲的帶領下，運用社會創新的的治理模式，在防疫上、經濟上都取得很好的成績，現在透過防疫期間公私合作、交流累積的經驗，相信未來一定能在「淨零碳排」、「循環經濟」的目標上得到很好的成果。他表示，從國家口罩隊到實聯制，台南都扮演重要的角色，期待此公私合作及累積的經驗延續到高峰會，並從台南出發。

黃偉哲表示，許多社會創新與改造的工作都是在年輕人的發想，在社創企業中，甚至在校園中發生。期待藉著相互激盪與討論，能夠找出許許多多的解決方案。尤其今年是「重健亞洲」，希望在疫情肆虐之後，對於亞洲甚至全球的整個社會風貌，會產生很大的改變，也期待透過社創高峰會能夠在經濟等層面上全面的性的思考，在衛生環境的層面上，能夠瞭解未來亞洲甚至全世界何去何從，亦即所產生的變遷。

他說，從2020疫情迄今，中央、地方背負許多的使命，做了許多的決策，包括口罩國家隊、疫苗購買和研發，這些使命、決策，都是透過許多人的共同的參與、努力、思辨後才完成，也才能克服疫情，走出陰霾；過程中也落實社會創新的理念，透過公私的交流和溝通，達到城市治理中永續發展的目標。