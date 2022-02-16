台南鹽水蜂炮落幕 清除27噸垃圾、11人輕傷
台南市元宵鹽水蜂炮今天凌晨3時許落幕，熱鬧過後的街區滿是炮屑，台南市政府統計，環保局共清除27.1公噸垃圾，11人輕傷。
台南鹽水蜂炮今年共施放125座炮城，最後一座炮城今天凌晨3時50分點燃，蜂炮祭典落幕後，市府環保局隨即展開垃圾清除。
環保局表示，環保局出動鄰近8個區清潔隊153人、11輛垃圾車、17輛回收車、3台鏟裝機、1台洗街車展開打掃，清晨5時30分進行清理炮屑及垃圾工作，上午8時前完成重點道路環境復原。
市府統計，環保局在鹽水街區共清除27.1公噸垃圾；另有11人在蜂炮施放過程中受傷，但無大礙，還有一處民宅屋頂因炮屑掉落引發火災。一名民眾酒後口角糾紛，經警方勸導排除狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言