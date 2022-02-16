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台南鹽水蜂炮落幕 清除27噸垃圾、11人輕傷

中央社 / 台南16日電

台南市元宵鹽水蜂炮今天凌晨3時許落幕，熱鬧過後的街區滿是炮屑，台南市政府統計，環保局共清除27.1公噸垃圾，11人輕傷。

台南鹽水蜂炮今年共施放125座炮城，最後一座炮城今天凌晨3時50分點燃，蜂炮祭典落幕後，市府環保局隨即展開垃圾清除。

環保局表示，環保局出動鄰近8個區清潔隊153人、11輛垃圾車、17輛回收車、3台鏟裝機、1台洗街車展開打掃，清晨5時30分進行清理炮屑及垃圾工作，上午8時前完成重點道路環境復原。

市府統計，環保局在鹽水街區共清除27.1公噸垃圾；另有11人在蜂炮施放過程中受傷，但無大礙，還有一處民宅屋頂因炮屑掉落引發火災。一名民眾酒後口角糾紛，經警方勸導排除狀況。

台南 鹽水蜂炮

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