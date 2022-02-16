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影 ／鹽水一夜蜂炮激情 清27噸垃圾不到3小時恢復市容
一夜蜂炮激情狂炸，台南鹽水蜂炮活動今凌晨3點50分落幕，台南市環保局清潔隊員漏夜辛苦清運炮屑及垃圾，共清運27.1噸，今早8點前已恢復市容，展現清運高效率。
環保局表示，總計調派鹽水、柳營、新營、學甲、下營、東山、麻豆、後壁、白河等9個區清潔隊153名清潔人員及包含垃圾車、回收車、鏟裝機、洗街車等32輛清掃機具。今清晨5時30分集合開始投入清理炮屑及垃圾工作，短短3小時共清出8.2噸垃圾，清晨8時許已大致恢復整潔，一上午總計約清出27.1公噸垃圾。
據悉，這次大小炮城實際達125座，比事前武廟發布60座多出一倍之多，顯示存在不少黑數，清潔隊員也說，清運垃圾量還比去年多。
林姓清潔隊員說，每年蜂炮盛會，派出勤的人幾乎徹夜未眠，從活動前施放點環境清潔、活動期間不定時環境巡清，到活動結束後迅速大清掃，清除大量炮屑、炮枝等，雖然疲憊，但就是把清潔工作做好。
市長黃偉哲表示，清潔人員真的很辛苦，一肩扛起各項大、小活動前、中、後環境維護，每場活動都能在第一時間恢復市容環境清麗面貌，「台南有你們真好。」
環保局長謝世傑指出，要在最短時間恢復環境整潔，清潔隊員真的很不容易，他們付出讓每一次活動都劃下完美句點，耐操、耐勞又專業，謝謝同仁付出。
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