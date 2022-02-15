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台南鹽水蜂炮四射 女遊客左眼角被蜂炮炸傷

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
年輕女遊客（中）左眼角被蜂炮打中，今晚到台南鹽水衛生所就醫。記者黃宣翰／翻攝
年輕女遊客（中）左眼角被蜂炮打中，今晚到台南鹽水衛生所就醫。記者黃宣翰／翻攝

元宵盛事鹽水蜂炮今晚登場，雖然今年因應疫情縮小規模，神轎出巡不繞境，民眾不得犁蜂炮，仍有年輕女遊客疑未穿戴好防護設備，被亂竄蜂炮打中左眼角。今晚7點50分由友人陪同到鹽水衛生所就醫。

受傷女遊客今晚7點50分由數名友人陪同，到鹽水衛生所就醫。友人說，她可能沒有穿戴防護設備，左眼角被蜂炮打中。女遊客自行走到衛生所診間就醫。

受疫情影響，鹽水蜂炮改為15個據點施放60座炮城，其中鹽水國中操場為集中施放區，4座主砲城裝載200萬支的蜂炮，晚上9點起施放，進場採總量管制，上限一千人。

今年炮城採登記制，共有60座炮城，將於15個宮廟、鹽水國中定點施放，台南市政府呼籲遊客戴口罩、保持距離、不要圍觀，確實遵守防疫規定。主炮城區將管制進場，上限千人，需量測體溫。建議民眾可觀賞直播，線上感受宗教盛事。

警方從下午3點起在重要路口進行交管，另在武廟路段、三福路段、北門路段規劃「行人徒歩區」，除神轎、工作車輛、特種車輛外，汽機車一律禁止進入，管制時間從今晚6點至11點。

神轎 疫情 鹽水蜂炮

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