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天主教教宗方濟各任命鄒族神父浦英雄 嘉義教區新主教
天主教教宗方濟各2020年5月23日，發布任命台灣嘉義教區主教鍾安住，調升為台北總教區總主教；管轄雲嘉三縣市教務的嘉義教區主教，懸缺近2年，教宗下午發布任命，教區前秘書長、現任朴子教堂神父浦英雄為新任主教，浦英雄是阿里山鄉鄒族人，也是台灣教會第一位原住民正權主教。
教廷昨天發布駐台代辦佳安道升任駐盧安達大使，今天又發布任命浦英雄神父為嘉義教區新任主教，浦英雄證實收到教宗任命函，晚間在教區嘉義辦事處，與署裡主教（代理主教）吳終源、秘書長趙永吉、總務長郭正利等幹部，研商就職等事宜。
60多歲浦英雄，留德神學碩士，曾擔任已故主教林天助，以及主教劉振忠、洪山川、鍾安住等4任主教教區秘書長，兼主教座堂主任司鐸，熟悉教區事務，工作能力表現及福傳受肯定，受教友歡迎，後調任朴子教堂神父。
教宗任命第一位原住民正權主教浦英雄，顯示對本地教會重視，尤其原住民教友人數最多，教友得知新主教產生，感謝天主。去年底浦英雄等鄒族神職人員及教友，完成返回德國的聖言會士溫安東神父心願，開啟鄒族天主教禮儀本土化，浦英雄、汪寶瑞修女、傳道員鄭政宗、溫貞祥及武山勝等人，用鄒語翻譯彌撒經本及四部福音書，在山區教授鄒族母語。
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