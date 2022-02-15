天主教教宗方濟各任命鄒族神父浦英雄 嘉義教區新主教

天主教教宗方濟各2020年5月23日，發布任命台灣嘉義教區主教鍾安住，調升為台北總教區總主教；管轄雲嘉三縣市教務的嘉義教區主教，懸缺近2年，教宗下午發布任命，教區前秘書長、現任朴子教堂神父浦英雄為新任主教，浦英雄是阿里山鄉鄒族人，也是台灣教會第一位原住民正權主教。

教廷昨天發布駐台代辦佳安道升任駐盧安達大使，今天又發布任命浦英雄神父為嘉義教區新任主教，浦英雄證實收到教宗任命函，晚間在教區嘉義辦事處，與署裡主教（代理主教）吳終源、秘書長趙永吉、總務長郭正利等幹部，研商就職等事宜。

60多歲浦英雄，留德神學碩士，曾擔任已故主教林天助，以及主教劉振忠、洪山川、鍾安住等4任主教教區秘書長，兼主教座堂主任司鐸，熟悉教區事務，工作能力表現及福傳受肯定，受教友歡迎，後調任朴子教堂神父。