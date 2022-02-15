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影／鹽水蜂炮起炮狂炸 台南武廟前人氣強強滾
2022台南鹽水蜂炮活動今晚6點半在鹽水武廟前起炮，吸引數千名熱情信眾湧入，瞬間炮城射出狂炸景況，照亮鹽水夜空，神轎陣頭魚貫出發，將繞經主要14間宮廟，沿途蜂炮聲不絕。
起炮儀式邀請台南市政府民政局張姜淋煌主持，事前廟方不斷疾呼「不要擋炮！」也提醒要落實防疫，廟方吹哨警示聲響頻起，大批炮城推出時，更引起現場一陣騷動。
晚上6點半許，完成起炮後，只見神轎不時左右搖晃，緊接著突來蜂炮「咻！咻！咻！」聲響，數以千支蜂炮不斷射出，隨後發出清脆爆炸聲響，還有大型巨大炮城聲響，許多民眾早已全副武裝全身包得密不透風，安心觀賞眼前難得蜂炮狂炸美景。
台南市政府表示，晚上9點在鹽水國中操場還有大型集中施放蜂炮活動，景色更精彩。
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