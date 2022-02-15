快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／鹽水蜂炮起炮狂炸 台南武廟前人氣強強滾

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水蜂炮陣頭上晚6點半從武廟前出發，瞬間炮城蜂炮四射，吸引大批信眾與會。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮陣頭上晚6點半從武廟前出發，瞬間炮城蜂炮四射，吸引大批信眾與會。記者謝進盛／攝影

2022台南鹽水蜂炮活動今晚6點半在鹽水武廟前起炮，吸引數千名熱情信眾湧入，瞬間炮城射出狂炸景況，照亮鹽水夜空，神轎陣頭魚貫出發，將繞經主要14間宮廟，沿途蜂炮聲不絕。

起炮儀式邀請台南市政府民政局張姜淋煌主持，事前廟方不斷疾呼「不要擋炮！」也提醒要落實防疫，廟方吹哨警示聲響頻起，大批炮城推出時，更引起現場一陣騷動。

晚上6點半許，完成起炮後，只見神轎不時左右搖晃，緊接著突來蜂炮「咻！咻！咻！」聲響，數以千支蜂炮不斷射出，隨後發出清脆爆炸聲響，還有大型巨大炮城聲響，許多民眾早已全副武裝全身包得密不透風，安心觀賞眼前難得蜂炮狂炸美景。

台南市政府表示，晚上9點在鹽水國中操場還有大型集中施放蜂炮活動，景色更精彩。

台南鹽水蜂炮廟會活動，晚間6點半進行起炮，神轎陣頭魚貫出發，吸引大批信眾聚集。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會活動，晚間6點半進行起炮，神轎陣頭魚貫出發，吸引大批信眾聚集。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮陣頭晚上6點半從武廟前出發，瞬間炮城蜂炮四射，吸引大批信眾與會。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮陣頭晚上6點半從武廟前出發，瞬間炮城蜂炮四射，吸引大批信眾與會。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮陣頭晚上6點半從武廟前出發，瞬間炮城蜂炮四射，吸引大批信眾與會。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮陣頭晚上6點半從武廟前出發，瞬間炮城蜂炮四射，吸引大批信眾與會。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會活動，晚間6點半進行起炮，神轎陣頭魚貫出發，吸引大批信眾聚集。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會活動，晚間6點半進行起炮，神轎陣頭魚貫出發，吸引大批信眾聚集。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮陣頭昨晚6點半從武廟前出發，瞬間炮城蜂炮四射，吸引大批信眾與會。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮陣頭昨晚6點半從武廟前出發，瞬間炮城蜂炮四射，吸引大批信眾與會。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會活動，晚上6點半進行起炮，神轎陣頭魚貫出發，吸引大批信眾聚集。記者謝進盛／攝影
台南鹽水蜂炮廟會活動，晚上6點半進行起炮，神轎陣頭魚貫出發，吸引大批信眾聚集。記者謝進盛／攝影

台南 鹽水蜂炮

延伸閱讀

元宵節台南學校花樣多 設計空氣盒子觀察空氣品質

規模約往年3成 鹽水蜂炮晚上6點半登場

三立海董去世 市場捲褲管平易近人形象猶存

鹽水月津港燈節熱力點燃至月底　蜂炮縮小規模今開炸 祈求疫情退散

相關新聞

影 ／鹽水一夜蜂炮激情 清27噸垃圾不到3小時恢復市容

一夜蜂炮激情狂炸，台南鹽水蜂炮活動今凌晨3點50分落幕，台南市環保局清潔隊員漏夜辛苦清運炮屑及垃圾，共清運27.1噸，今...

汰換水銀燈 嘉178線亮度兩樣情

嘉義縣獲經濟部能源局水銀路燈落日計畫補助，汰換傳統水銀路燈，縣議員何子凡說，嘉178線道路民雄段縣府裝設LED路燈，竹崎...

台南外海養殖蚵有苦味 採驗水質

台南是全台第3大蚵仔養殖地，蚵農向議員呂維胤反映，過年後外海養的蚵竟有明顯苦味，要求農業局檢驗水質、調查原因，農業局採樣...

口湖蛤殼再利用 觀摩台糖加工廠

雲林縣是文蛤主產地，近年因氣候變化，蛤死率大增，蛤殼變成環保隱憂，口湖鄉長林哲凌將蛤殼磨粉用來回填魚塭或作為水族箱鋪砂，...

嘉義市公辦都更 首期23億建4住宅大樓

嘉義市政府整合民族國小西側教育部、嘉義縣市等公有地及私有地推動公辦都更，第1期約1359坪昨天簽約，得標的國城建設表示，...

200萬蜂炮 20呎天燈 鬧元宵

昨天是元宵節，南北重要活動同步展開。數十萬發鹽水蜂炮昨晚啟炮，炮聲響徹夜空，七彩繽紛瀑布炮雨讓不少人尖叫；新北元宵宗教慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。