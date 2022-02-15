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「桑黃之父」60歲退休 創業分享心路歷程

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「桑黃之父」吳聲華去年60歲時轉換跑道創業。記者趙容萱／攝影
「桑黃之父」吳聲華去年60歲時轉換跑道創業。記者趙容萱／攝影

藥用真菌「桑黃」新種拉丁學名命名人吳聲華博士在台中市的國立自然科學博館從事真菌學研究30年，被稱為「桑黃之父」，吳聲華去年60歲時轉換跑道創業，他分享，迎接樂齡人生，他師法台積電創辦人張忠謀以專業投入職場創業，提供好的菌種，讓桑黃可以普及。

吳聲華在台中市的國立自然科學博館從事真菌學研究30年，不但為「桑黃」新種學名命名人、發表桑黃新屬，也是靈芝、樟芝等新種學名命名人，在國際真菌學界具高名知度，2019年獲中國桑黃產業協會邀請在首屆中國桑黃產業發展大會專題演講。

吳聲華說，早期桑黃因種類混亂，民間使用經驗發現桑黃具廣泛保健功效，從1968年起，日、韓、中等國學者數十年來的學術研究發表，他與日本、中國專家多年合作分類研究，並透過DNA分析，先後在2012年發表桑黃新種、2016年發表桑黃新屬。

吳聲華指出，五年前開始流行生技產業，他開始思考從事真菌學分類研究30年，經驗豐富，迎接樂齡人生，應該留些體力、精神，為人生的下半場做準備。他師法台積電創辦人張忠謀在學界多年投入職場，在60歲退休，轉換跑道投入桑黃產業，並著手寫書「真菌研究生涯自傳」出版。

吳聲華說，雖然家人反對他退休挑戰全新職場，但他去年把學術研究交棒給年輕人，投入生技產業；比起年輕人創業，60歲創業有豐富經驗，心態也大不同，資金壓力不像年輕人創業那麼大，企業採技術分工，並與學術單位、醫院合作，由他提供好的菌種，讓桑黃普及，一般民眾可以吃得起，年輕人也可以此來保健。

「桑黃之父」吳聲華去年60歲時轉換跑道創業。記者趙容萱／攝影
「桑黃之父」吳聲華去年60歲時轉換跑道創業。記者趙容萱／攝影

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