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環境清潔競賽嘉縣公布成績 產蚵之鄉東石連6年奪冠

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣環保局下午公布環境清潔競賽及資源回收考核成績，在縣府主管會議由縣長翁章梁(右二)頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣環保局下午公布環境清潔競賽及資源回收考核成績，在縣府主管會議由縣長翁章梁(右二)頒獎。圖／嘉縣府提供

嘉義縣環保局下午公布環境清潔競賽及資源回收考核成績，在縣府主管會議由縣長翁章梁頒獎，清潔競賽分山區、平地、海區組，山區番路鄉、平地民雄鄉、海區東石鄉分別蟬聯各組冠軍，各獲獎金50萬，其中產蚵之鄉東石連續6年奪冠。

資源回收考核成績分都市、鄉村、偏鄉組，都市民雄鄉、鄉村溪口鄉、偏鄉番路鄉獲各組金質獎，獎金40萬，民雄及番路表現亮眼，得到雙冠王殊榮。翁章梁表揚獲獎鄉鎮市，對環境清潔及資源回收工作努力付出。

環保局說，環境清潔競賽連辦19年，去年因新冠疫情嚴峻取消實地考核作業，但環境清潔工作未停擺，清潔工作含公廁、犬便、煙蒂、小廣告、登革熱、增列環境清消等持續進行，競賽考評改以書面審核及年終成果簡報進行，獎勵金也因取消實地考核減半，總分需達85以上才能獲獎金。

鄉鎮市資源回收績效考核邀專家學者複核評比，資源回收率達60％，是非直轄縣市全國第一；考核金質、銀質、進步獎得主可各獲40萬、24萬、8萬獎勵金。

環保局長張根穆說，今年因疫情改為書面審，首度在簡報納入首長重視度配分，許多鄉鎮市簡報首長帶頭打掃，巡視環境清潔及動員志義工，令人感動，簡報會議開放旁聽，促進各公所互相學習交流，為嘉縣創造優質生活環境。

嘉義縣環保局下午公布環境清潔競賽及資源回收考核成績，在縣府主管會議由縣長翁章梁(中)頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣環保局下午公布環境清潔競賽及資源回收考核成績，在縣府主管會議由縣長翁章梁(中)頒獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣環保局公布環境清潔競賽及資源回收考核成績，縣長翁章梁(左)頒獎海區東石鄉連續6年奪冠，鄉長林佳瑩(中)領獎。圖／嘉縣府提供
嘉義縣環保局公布環境清潔競賽及資源回收考核成績，縣長翁章梁(左)頒獎海區東石鄉連續6年奪冠，鄉長林佳瑩(中)領獎。圖／嘉縣府提供

資源回收 嘉義大學

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