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文蛤死亡蛤殼嚴重危害環境 雲林口湖鄉讓廢殼變黃金

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
文蛤大量死亡，清撈起的蛤殼無法處理，到處亂丟嚴重危害環境，及阻礙排水暢通。記者蔡維斌／翻攝
文蛤大量死亡，清撈起的蛤殼無法處理，到處亂丟嚴重危害環境，及阻礙排水暢通。記者蔡維斌／翻攝

國內文蛤主產地雲林縣，近年因氣候變化，蛤死率大增，使蛤殼變成環保一大隱憂，口湖鄉長林哲凌將蛤殼磨粉，用來回填魚塭或作為水族箱舖砂，經實驗結果對淨化水質成效良好，為進一步量化處理，立委蘇治芬帶領林鄉長和養殖業界到台糖永康牡蠣殼加工廠觀摩，期待在沿海建造殼類去化加工廠，讓蛤殼變黃金，解決長年難題。

雲林縣養蛤面積3300公頃占全國6成，尤以口湖鄉最多養殖達2000公頃，近年氣候環境變遷，蛤死量大增，前兩年許多魚塭甚至出現全軍覆沒的窘境，蛤死驟增，使沿海到處可見蛤殼堆棄，嚴重危害環境。

口湖鄉長林哲凌指出，口湖沿海光去年產生的廢殼就達1320萬台斤，加上舊有累積超過4000萬台斤，不但影響景觀、衛生，甚至因到處亂倒，還阻塞各大小排水危害環境。

因蛤殼處理困難，為幫廢殼找出路，口湖鄉長林哲凌去年初開始積極推動蛤殼去化，委請廠商將蛤殼磨成顆粒狀，再嘗試將細殼回填魚塭，同時也請水族業者使用作為水族箱舖砂，發現不僅具淨化水質功能且可美化水族箱，相當實用。

為能進一步大量去化，立委蘇治芬偕同主產文蛤的口湖鄉林哲凌、台西養殖權益促進會理事長林源泉、台西前鄉長趙瑞和及養殖業者到台糖永康牡蠣殼加工廠取經，今天並與高雄科大水產養殖教授鄭安倉及漁業署、工研院、環保署研討，為廢殼尋找新的出路。

林哲凌說，廢殼碎化成砂混合魚塭底土，可優化養殖環境，加熱磨粉也可作成飼料添加物或農耕肥料，將來若能就近在地設廠處理不必外運，更可提升廢殼再利用的價值。蘇治芬表示，這是最佳的循環經濟，將會全力協助地方比照台糖「綠礦變黃金」模式，讓危害環境的廢殼再生，成為沿海新經濟產物。

口湖鄉長林哲凌為解決死亡文蛤殼滿為患，嚴重破壞環境，委請廠商把廢殼製成細砂，作為水族箱底砂，美觀又可淨化水質。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉長林哲凌為解決死亡文蛤殼滿為患，嚴重破壞環境，委請廠商把廢殼製成細砂，作為水族箱底砂，美觀又可淨化水質。記者蔡維斌／攝影
文蛤大量死亡，清撈起的蛤殼無法處理，到處亂丟嚴重危害環境，及阻礙排水暢通。記者蔡維斌／攝影
文蛤大量死亡，清撈起的蛤殼無法處理，到處亂丟嚴重危害環境，及阻礙排水暢通。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉 蘇治芬 雲林

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