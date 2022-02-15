文蛤死亡蛤殼嚴重危害環境 雲林口湖鄉讓廢殼變黃金

國內文蛤主產地雲林縣，近年因氣候變化，蛤死率大增，使蛤殼變成環保一大隱憂，口湖鄉長林哲凌將蛤殼磨粉，用來回填魚塭或作為水族箱舖砂，經實驗結果對淨化水質成效良好，為進一步量化處理，立委蘇治芬帶領林鄉長和養殖業界到台糖永康牡蠣殼加工廠觀摩，期待在沿海建造殼類去化加工廠，讓蛤殼變黃金，解決長年難題。

雲林縣養蛤面積3300公頃占全國6成，尤以口湖鄉最多養殖達2000公頃，近年氣候環境變遷，蛤死量大增，前兩年許多魚塭甚至出現全軍覆沒的窘境，蛤死驟增，使沿海到處可見蛤殼堆棄，嚴重危害環境。

口湖鄉長林哲凌指出，口湖沿海光去年產生的廢殼就達1320萬台斤，加上舊有累積超過4000萬台斤，不但影響景觀、衛生，甚至因到處亂倒，還阻塞各大小排水危害環境。

因蛤殼處理困難，為幫廢殼找出路，口湖鄉長林哲凌去年初開始積極推動蛤殼去化，委請廠商將蛤殼磨成顆粒狀，再嘗試將細殼回填魚塭，同時也請水族業者使用作為水族箱舖砂，發現不僅具淨化水質功能且可美化水族箱，相當實用。

為能進一步大量去化，立委蘇治芬偕同主產文蛤的口湖鄉林哲凌、台西養殖權益促進會理事長林源泉、台西前鄉長趙瑞和及養殖業者到台糖永康牡蠣殼加工廠取經，今天並與高雄科大水產養殖教授鄭安倉及漁業署、工研院、環保署研討，為廢殼尋找新的出路。