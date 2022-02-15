規模約往年3成 鹽水蜂炮晚上6點半登場

2022台南鹽水蜂炮廟會活動，今晚6點半將從鹽水武廟出發，繞行14座主要寺廟進行「收炮」，因考量疫情今年取消犁炮體驗，炮城數量約往年3成，預估人潮不如往年，晚上9點在鹽水國中有大型炮城定點施放，將呈現火樹銀花璀璨景況，不少民眾已拭目以待。

今下午3點多，鹽水街頭已陸續有遊客湧入，有些商家將預先要燃放的蜂炮逐一檢視，也傳出零星炮聲，警方加強在街頭巡邏，武廟前小販忙進忙出張羅貨品，小販笑說，與往年熱潮相較今年感覺冷清，只能「加減賺」。

新營警方下午3點起在重要路口進行交管，另在武廟路段、三福路段、北門路段規劃「行人徒步區」，除神轎、工作車輛、特種車輛外，汽機車一律禁止進入。

鹽水武廟說，今年施放大小炮城有77座，武廟共有14座最多，晚上6點半開炸，因應疫情，取消最具刺激的犁蜂炮體驗。