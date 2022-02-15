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嘉市垂楊、吳鳳路口都更成功 建商投23億打造15樓宅

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地，進行公辦都更，得標的國城建設初步規畫蓋4棟住宅。記者林伯驊／攝影
嘉市垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地，進行公辦都更，得標的國城建設初步規畫蓋4棟住宅。記者林伯驊／攝影

嘉義市中心垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地，市府10幾年來整合教育部等公有地，處理占有戶、及2名私人地主，公辦都更第1期約1359坪，成功招商，今天與得標的國城建設簽約，將投資23億，打造4棟15層大樓，預計2028年完工；市長黃敏惠說，此處「蛋黃區的蛋黃」，帶動城市發展。

國城建設初步規畫，地上4棟、每棟15樓，1樓沿街北側做公益設施，南側設店鋪，內側為社區公共設施，2到15樓是住宅，街角有畫都廣場，半戶外廣場開放供市民使用，也建民族國小通學步道，回饋市府包括捐5500萬、設托育中心。

市府都發處表示，民族國小西側土地共4000多坪，教育部的土地最大，卻因所處位置使價值無法彰顯，嘉縣府的正好在三角窗，面積小價值高，市府的靠吳鳳北路，但土地淺，1999年教育部中辦開始處理地上物問題，市府看到公辦都更機會，2005年向中央爭取經費。

都發處說，原本地面上非常多建物，清除占有戶、向2名私人地主協議價購，過程複雜且辛苦，排除後去年6月招商，20多家領標，最後僅國城投標並得標，是第1件中彰雲嘉地區公辦都市更新招商成功的案例。

黃敏惠今與國城建設董事長蔡麗環，簽下都更委託實施契約，她說，經20多年整合完成，市府透過公開公平的程序，國城得標參與城市建設，是歷史的一刻，嘉市朝西部走廊的新都心大步邁進，在區域整合會占重要地位。

營建署署長吳欣修稱讚，第1件案子都是最困難，推動會愈來愈順，這案子不簡單的地方在於包括不同土地權屬者共同整合，甚至也有私有地及占用戶，市府不斷努力化解民眾疑慮。

國城總裁洪平森說，市府處理好占用戶、私地主值得感佩，讓後面更順利，而公辦都更從開標到開工，一般都要2年，但市府效率高，近日就會開會討論，先與公地主進行權利變換，預計2024取得建照。

嘉市不動產開發商業同業公會名譽理事長呂冠衡說，此處在兩個主幹道中間，基地位置好，開發樂觀其成，嘉市前年及去年推案量總數1600至2000戶，不過土地、營造成本墊高，房價攀升，湖子內的大樓成交價每坪26萬、27萬，市中心已見30萬，國城建設投資規模近年最大，勢必每坪破30萬。

嘉市垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地，進行公辦都更，得標的國城建設初步規畫蓋4棟住宅。記者林伯驊／攝影
嘉市垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地，進行公辦都更，得標的國城建設初步規畫蓋4棟住宅。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠（右起）、營建署署長吳欣修、國城建設董事長蔡麗環，共同完成簽立都更委託實施契約。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠（右起）、營建署署長吳欣修、國城建設董事長蔡麗環，共同完成簽立都更委託實施契約。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠（右起）與國城建設董事長蔡麗環，今天簽下都更委託實施契約。記者林伯驊／攝影
嘉市長黃敏惠（右起）與國城建設董事長蔡麗環，今天簽下都更委託實施契約。記者林伯驊／攝影
嘉市府與國城建設，合作進行垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的第1期土地公辦都更。記者林伯驊／攝影
嘉市府與國城建設，合作進行垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的第1期土地公辦都更。記者林伯驊／攝影
嘉市垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地進行公辦都更，得標的國城建設，初步規畫蓋4棟住宅，圖為未來模擬圖。記者林伯驊／攝影
嘉市垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地進行公辦都更，得標的國城建設，初步規畫蓋4棟住宅，圖為未來模擬圖。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府處理民族國小西側土地公辦都更的歷程。記者林伯驊／翻攝
嘉義市政府處理民族國小西側土地公辦都更的歷程。記者林伯驊／翻攝
嘉義市蛋黃區垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地，市府公辦都更，並招商成功，規畫蓋4棟大樓。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蛋黃區垂楊路與吳鳳北路口、民族國小西側的土地，市府公辦都更，並招商成功，規畫蓋4棟大樓。圖／嘉義市政府提供

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