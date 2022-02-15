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西螺福興宮慶元宵 今天下午5點半發提燈「虎哩平安」

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林西螺福興宮今天下午5點半開始發放限量「虎哩平安」小燈籠。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺福興宮今天下午5點半開始發放限量「虎哩平安」小燈籠。記者陳苡葳／翻攝

今天元宵節雲林縣林內鄉農會20多位家政班因疫情停課，班員許久未見，趁今天團聚度小過年，總幹事黃國洲與班員一起滾上百顆傳統湯圓慶賀；西螺福興宮今天下午5點半開始發放限量「虎哩平安」小燈籠，今年因防疫取消踩街，民眾可自由遊訪高掛至3月1日的延平老街燈廊拍照，距離700公尺的「燈Light西螺」西螺燈會，也在大橋旁河濱公園舉行到本月21日。

黃國洲說，林內鄉約有30公頃糯米田，湯圓材料特選當地糯米磨粹，有別包餡湯圓，這次以最道地的湯圓，循傳統古法手工製作，搭配糖水熬製滾煮，疫情中還能小聚品嘗甜湯，氣氛格外溫馨。

元宵節國人會賞花燈、猜燈謎，西螺福興宮往年舉辦踩街與民同歡，今年配合防疫取消提燈踩街活動，不過廟方仍設計生肖虎年造型提燈，今天下午5點半起開放民眾至廟內索取。

董事長楊文鐘表示，民眾雖然無法如以往跟隨太平媽祖鑾轎隊伍遊街，不過仍可以領到虎年提燈後，自由在延平老街燈廊漫步拍照。

楊文鐘說，「虎哩平安」虎年提燈造型小巧可愛，今天下午5點半開始民眾持2張發票即可兌換一只，發票將全數捐給雲林家扶中心及華山基金會。

另西螺大橋河濱公園「燈Light西螺」燈區展至2月21日，有「史前時代」、「古文明搖籃」、「文藝復興」、「科幻世界」及「河岸燈區」等5大主題燈區，總長約350公尺，共有21組花燈，前後入口處有象徵西螺的入口裝置意象，賞燈民眾可從公園前端，一路拍照至尾端。

「燈Light西螺」燈區賞燈動線同時是防疫進出口路線，採單一出入口管制，進場前須量體溫、手部清潔消毒，賞燈時需全程戴口罩、保持室外1公尺社交距離。

雲林林內約有30公頃糯米田，農會家政班今天煮湯圓慶元宵，材料特選當地糯米磨粹，搭配糖水熬製滾煮，簡單又具傳統意義。記者陳苡葳／攝影
雲林林內約有30公頃糯米田，農會家政班今天煮湯圓慶元宵，材料特選當地糯米磨粹，搭配糖水熬製滾煮，簡單又具傳統意義。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲（左二）今天與班員一起滾上百顆傳統湯圓慶賀。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉農會總幹事黃國洲（左二）今天與班員一起滾上百顆傳統湯圓慶賀。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮訂製「虎哩平安」虎年提燈，造型小巧可愛，今天下午5點半開始開放。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺福興宮訂製「虎哩平安」虎年提燈，造型小巧可愛，今天下午5點半開始開放。記者陳苡葳／翻攝

元宵節 疫情 雲林 湯圓

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