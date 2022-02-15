黃偉哲預告「大船來了」 台南特色公園將陸續完工啟用

台南市政府在南區原健康市場用地打造公61特色公園，台南市長黃偉哲昨天在臉書發文預告「大船來了」，為發展主題，「是船體也是遊具」，設計3層複合式大型遊戲場，文章一貼出吸引許多民眾回應，期待趕快開放。工務局說現正進行遊戲設施檢驗與改善，所有程序完成後約5月底前可開放；另在歸仁高鐵特定區的公兒六特色公園，1月27日已完成第三方檢驗，取得兒童遊戲場檢驗合格證明，正進行最後的工程驗收程序，預計3月中旬可開放啟用。

黃偉哲貼文預告「大船來了」特色主題遊戲場公園即將完工，是一座以1661台灣船主題發想的特色公園，公園的核心是一艘樂趣豐富的遊戲船，船體自下向上分為三層：船艙、甲板以及瞭望台，孩子們可以在這邊扮演屬於自己的航海角色，展現屬於他們的大海航時代。

船艙的一側有25公尺的雙軌滑索區，模擬海上作戰，另一側有攀網、大面滑梯及攀岩牆，中央還有一座攀爬塔，如同早期船員一樣經常需要爬上瞭望又溜下收帆，重複一兩次過後，黃偉哲說「連我都會感到累，絕對是讓家中孩子假日放電、晚上好睡的首選」。

工務局表示，位於南區健康路旁的公61公園占地近2公頃，經過約1年施工，已接近完成。公園近運河特別打造350坪複合遊戲船式遊戲場域，3節船體各自具攀網、大滑面滑梯及攀岩牆挑戰區，並仿台灣船雙桅分別建構5公尺、8公尺滑梯的中控區，還有長約25公尺的雙軌滑索區。

工務局指出，因所有遊具設施需經第三方認證檢驗才可開放使用，目前正在進行檢驗與改善相關作業，待所有程序完成後會儘快對外開放，預估時程約在5月底前。

另一座鄰近台86線大潭交流道的公兒六特色公園，面積0.4546公頃，工務局編列800萬元，改善園內因小葉欖仁浮根破壞鋪面的人行道平整度，同時增加公園內環園步道，並以探索大自然、學習適應環境的精神，搭設特色遊具包含滑索、砂坑、磨石子滑梯、攀爬牆、索橋、木棧橋、梅花樁及平衡木等設施。