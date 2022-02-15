影／嘉縣鎮民代表捐1甲半地畫機車練習場 歡迎民眾無償使用

嘉義縣大林鎮民代表會主席謝明瑞家住後火車站附近，門前1甲半空地長年廢置，經鎮民代表江明赫建議下，規劃成讓民眾可以練騎機車的地方，場地完全依照監理站標準等身畫製，也歡迎民眾辦大型活動或消防隊訓練無償使用。

謝明瑞原本經營大林中華駕訓班，但近年少子化加上人口外流，駕訓班多年前歇業，門前約1甲半空地閒置至今，江明赫建議可劃設訓練場地供民眾使用，近日兩人找業者，依監理站標準畫約50坪大機車訓練場地，也建議監理所未來可原地考照，省去鎮民舟車勞頓之苦。

距離大林鎮最近嘉義市監理站車埕起碼得花約半小時，江明赫笑說，「許多人常在直線7秒關卡鎩羽而歸」，也因此希望能就近找空地供鎮民練習，但目前周邊沒有設置路燈，他也建議可以在路旁裝太陽能路燈，讓民眾夜間也能使用。