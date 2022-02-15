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台南特色公園新亮點 打造3層大船式遊戲場

中央社 / 台南15日電

台南市政府在南區原健康市場用地打造公61特色公園，以「大船來了」為發展主題設計3層複合式大型遊戲場，現正進行遊戲設施檢驗與改善，所有程序完成後就可開放。

台南市長黃偉哲昨天在臉書發文指出，南區公61「大船來了」特色主題遊戲場公園即將完工，公園核心是一艘樂趣豐富的遊戲船，船體自下向上分為3層，分別是船艙、甲板以及瞭望台，孩子們可以扮演屬於自己的航海角色，展現屬於他們的大海航時代，貼文吸引不少民眾回應，期待趕快開放。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，位於南區健康路旁的公61公園占地近2公頃，20年前曾規劃為健康市場營運，盛極一時，但隨著城市發展，市場逐漸凋零，經市府完成臨時攤販清空，並規劃打造為主題特色公園，經過約1年施工，已接近完成。

台南市工務局指出，因應公園近運河的地理特色，特別打造350坪複合遊戲船式遊戲場域，3節船體各自具攀網、大滑面滑梯及攀岩牆挑戰區，並仿台灣船雙桅分別建構5公尺、8公尺滑梯的中控區，還有長約25公尺的雙軌滑索區。

台南市工務局指出，遊戲場兩側分有弧形花架與林蔭座椅，結合洗手洗腳池，可望成為孩子與市民遊樂休憩的空間環境。

台南市工務局指出，因所有遊具設施需經第三方認證檢驗才可開放使用，目前正在進行檢驗與改善相關作業，待所有程序完成後會儘快對外開放。

台南 黃偉哲

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