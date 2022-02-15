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殺人酒駕賭博六都之最 陳以信:知台南治安差不知這麼差

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
圖／取自陳以信臉書
圖／取自陳以信臉書

表態投入台南市長選戰的國民黨立委陳以信今在臉書貼文批評，台南人均殺人案、酒駕賭博數量都是六都之最，過去只感覺台南治安不太好，不查不知道竟然這麼差，台南市長黃偉哲黃在痛定思痛後，要怎樣有效改善台南治安。

陳以信引用內政部公布警政統計計算，比較歷年六都的故意殺人案件，可發現過去三年來，台南的人均故意殺人案都是最多，110年是每十萬人中發生0.86件，台南會被網友戲稱為「現實高譚市」真的不是沒有原因。

不只如此，台南的酒駕犯罪更嚴重，人均酒駕數連年居高不下，過去六年中有五年拿下六都第一名。幾乎每個酒駕肇事都會造成一個家庭悲劇，酒駕顯然已經對台南市民生命財產安全造成極大威脅。

令他很驚訝的還有賭博。台南的賭博犯罪情況，在前任市長賴清德任內還可以，賴任內最後三年，台南是六都最後一名，但過去兩年快速惡化，台南的人均賭博犯罪數，已連續兩年是六都第一。他請問黃偉哲想把台南變成賭城嗎？否則為何放任賭博犯罪愈來愈多呢？

陳以信提到，之前外界批評台南治安差，黃偉哲答應過痛定思痛，現在痛定是有了，但思痛後要怎樣有效改善台南治安？

圖／取自陳以信臉書
圖／取自陳以信臉書
圖／取自陳以信臉書
圖／取自陳以信臉書

台南 賭博 酒駕

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