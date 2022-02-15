聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲縣增「無預警稽查」控管防疫旅館 堵疫情漏洞
雲林縣一家防疫旅館日前遭民眾投訴服務及環境不佳，衛生局除派員稽查，請業者立即改善，也加強防疫清潔人員教育訓練，防堵疫情出現漏洞，縣府今提醒，疫情變化多端，縣內各公共場所防疫規定仍維持實施，請民眾配合實聯制、酒精手部消毒及全程戴口罩。
衛生局指出，防疫旅館櫃台接待人員需佩戴醫療口罩，並定時使用酒精清消工作環境，而進房打掃的房務人員除要戴醫療口罩，需再戴護目鏡、穿隔離衣才可入房。
針對檢疫者還未退房即有房務人員入房等情形，衛生局表示，打掃房間需待退房後進行，除請事發旅館改善，也同時要求其他旅館加強人員教育訓練，務必遵循清房動線工作，餐點配送及房內垃圾等，也需依規定及感染性廢棄物作法清理。
衛生局指出，相關旅館防疫工作採「定時稽查、不定時抽查」，除查察所有人員防疫作為是否落實，也會評核環境衛生等維護工作，並持續增加無預警抽查頻率。
縣府表示，縣內仍實施電影院內不開放飲食、各級學校畢業旅行僅可在縣內舉行等限令，另目前課後及假日維持開放校園戶外操場，戶外遊具及室內場域等則不開放。
縣長張麗善表示，疫情依然有社區傳播潛在風險，呼籲滿18歲以上者完整接種2劑疫苗，2劑接種後滿12周者也建議接種第3劑提升保護力。
另2月28日前，18歲以上尚未接種1、2劑疫苗者，衛生局有提供等值現金200元衛教品鼓勵接種，預約接種可至雲林縣衛生局官網「疫苗地圖」查詢合約醫療院所並預約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言