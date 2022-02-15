雲縣增「無預警稽查」控管防疫旅館 堵疫情漏洞

雲林縣一家防疫旅館日前遭民眾投訴服務及環境不佳，衛生局除派員稽查，請業者立即改善，也加強防疫清潔人員教育訓練，防堵疫情出現漏洞，縣府今提醒，疫情變化多端，縣內各公共場所防疫規定仍維持實施，請民眾配合實聯制、酒精手部消毒及全程戴口罩。

衛生局指出，防疫旅館櫃台接待人員需佩戴醫療口罩，並定時使用酒精清消工作環境，而進房打掃的房務人員除要戴醫療口罩，需再戴護目鏡、穿隔離衣才可入房。

針對檢疫者還未退房即有房務人員入房等情形，衛生局表示，打掃房間需待退房後進行，除請事發旅館改善，也同時要求其他旅館加強人員教育訓練，務必遵循清房動線工作，餐點配送及房內垃圾等，也需依規定及感染性廢棄物作法清理。

衛生局指出，相關旅館防疫工作採「定時稽查、不定時抽查」，除查察所有人員防疫作為是否落實，也會評核環境衛生等維護工作，並持續增加無預警抽查頻率。

縣府表示，縣內仍實施電影院內不開放飲食、各級學校畢業旅行僅可在縣內舉行等限令，另目前課後及假日維持開放校園戶外操場，戶外遊具及室內場域等則不開放。

縣長張麗善表示，疫情依然有社區傳播潛在風險，呼籲滿18歲以上者完整接種2劑疫苗，2劑接種後滿12周者也建議接種第3劑提升保護力。