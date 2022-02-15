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路燈一路兩治？嘉縣議員批嘉178線道民雄LED竹崎日光燈

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣議員何子凡說，同一條嘉178線（東義路），民雄鄉（義教街廬山橋到仁和派出所1.5公里）縣府裝LED路燈。竹崎段（仁和派出所到坑頭村7公里）卻只有舊式日光燈管可用，路燈一路兩治。記者魯永明／翻攝
嘉縣議員何子凡說，同一條嘉178線（東義路），民雄鄉（義教街廬山橋到仁和派出所1.5公里）縣府裝LED路燈。竹崎段（仁和派出所到坑頭村7公里）卻只有舊式日光燈管可用，路燈一路兩治。記者魯永明／翻攝

經濟部能源局補助「水銀路燈落日計畫」，汰換嘉義縣既設傳統水銀路燈，竹崎鄉縣議員何子凡說，「沒有比較沒有傷害，路燈一路兩治？竹崎人卡細漢？」同一條嘉178線（東義路），民雄段縣府裝LED路燈，竹崎段只有舊式日光燈可用，他批兩鄉路燈落差現象是縣府建設處懈怠失查。

何子凡說，民眾陳情，同一條嘉178線（東義路），民雄鄉（義教街廬山橋到仁和派出所1.5公里），當初縣府裝LED路燈。竹崎段（仁和派出所到坑頭村7公里）卻只有舊式日光燈管可用。

他表示，一路兩治，民雄竹崎兩樣情，民雄鄉親有LED可保障行車安全，竹崎鄉親只能摸黑冒險自求多福？差別待遇實在不公，若不是當初縣府「落日路燈更換計畫」有問題，就是地方公所呈報換新有問題。

兩者落差，縣府建設處懈怠失查。難道竹崎人卡細漢？縣府還要讓竹崎人繼續委屈摸黑回家？不用給個交代趕緊改善更換？安全是回家的路，施政整合要一致

縣府建設處說，經濟部能源局補助「水銀路燈落日計畫」，汰換傳統水銀路燈，日光燈管及鈉氣燈未納入計畫汰換，目前縣內傳統水銀路燈都在106年全數完成汰換。

各鄉鎮市汰換數量，是依據調查的水銀路燈數量全數汰換，並未將資源集中特定鄉鎮市或路段，嘉178線（東義路）竹崎段是日光燈管路燈，能源局未補助辦理汰換工程，縣府會向竹崎鄉公所反應，由公所依評估改善。

嘉縣議員何子凡說，同一條嘉178線（東義路），民雄鄉（義教街廬山橋到仁和派出所1.5公里）縣府裝LED路燈。竹崎段（仁和派出所到坑頭村7公里）卻只有舊式日光燈管可用，路燈一路兩治。記者魯永明／翻攝
嘉縣議員何子凡說，同一條嘉178線（東義路），民雄鄉（義教街廬山橋到仁和派出所1.5公里）縣府裝LED路燈。竹崎段（仁和派出所到坑頭村7公里）卻只有舊式日光燈管可用，路燈一路兩治。記者魯永明／翻攝
嘉縣議員何子凡說，同一條嘉178線（東義路），民雄鄉（義教街廬山橋到仁和派出所1.5公里）縣府裝LED路燈。竹崎段（仁和派出所到坑頭村7公里）卻只有舊式日光燈管可用，路燈一路兩治。記者魯永明／翻攝
嘉縣議員何子凡說，同一條嘉178線（東義路），民雄鄉（義教街廬山橋到仁和派出所1.5公里）縣府裝LED路燈。竹崎段（仁和派出所到坑頭村7公里）卻只有舊式日光燈管可用，路燈一路兩治。記者魯永明／翻攝
嘉縣議員何子凡說，同一條嘉178線（東義路），民雄鄉（義教街廬山橋到仁和派出所1.5公里）縣府裝LED路燈。竹崎段（仁和派出所到坑頭村7公里）卻只有舊式日光燈管可用，路燈一路兩治。記者魯永明／翻攝
嘉縣議員何子凡說，同一條嘉178線（東義路），民雄鄉（義教街廬山橋到仁和派出所1.5公里）縣府裝LED路燈。竹崎段（仁和派出所到坑頭村7公里）卻只有舊式日光燈管可用，路燈一路兩治。記者魯永明／翻攝

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