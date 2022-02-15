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台北青年深耕嘉義偏鄉 客製化課程找回長輩認同歸屬感

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
農村高齡者通常沒有太多受教育經驗，終其一生都在務農或從事零工，因此中正大學綠照顧團隊以老人的生命經驗設計「懷舊治療」課程，幫助長輩找回自我價值。圖／中正大學提供
農村高齡者通常沒有太多受教育經驗，終其一生都在務農或從事零工，因此中正大學綠照顧團隊以老人的生命經驗設計「懷舊治療」課程，幫助長輩找回自我價值。圖／中正大學提供

中正大學社會福利學校友顏鈺杰從台北都會區來到嘉義鄉村求學長達7年，組成「綠照顧」團隊，融入農村在地特色，從懷舊治療出發陪伴長者，並設計一套可複製、推廣的模組課程，為在地社區提供社會處方箋。

「其實很多想法和概念，都是在這個土地、學系養成。」顏鈺杰說，初就讀社福系時也曾迷惘，但當實際踏進社區，從阿里山部落、民雄三興村，再到傳統產業，陸續接觸在地文史記錄和田野調查後，更加深他對嘉義這塊土地的認同。

顏鈺杰找志同道合的學弟妹，組成「綠照顧」團隊，推出懷舊生命教育的品牌概念。「嘉義縣是全台最老的縣市，老化指數甚至是全台的2倍。」長期蹲點讓他看見很多社區活動因資源有限，課程常缺乏老人生活經驗探索。

團隊從「懷舊治療」出發，設計1套有系統的模組課程。「農村高齡者通常沒有太多受教育經驗，終其一生都在務農或零工，應以其生命經驗設計課程。」顏鈺杰設計各種藝術創作課程，引導長輩講述生命故事才是模組課程的核心。

「就像自助餐選菜，未來社區或非營利組織可自由搭配課程組合」，團隊花時間認識當地人文產業及社區長輩年齡、身心狀況，研發懷舊桌遊，圖案更取材自80年代斗笠、水井、算盤等生活物件，引起長輩共鳴願意分享自己的故事。

深耕嘉義7年顏鈺杰學會「同理」，希望以自身的經驗感染其他青年，未來計畫開設培力社會設計工作坊，邀青年一起投入社區行動。」，未來1年，團隊計畫與嘉義市社區合作青銀劇場，讓青年、長輩一起編寫劇本與表演。

中正大學社福所校友顏鈺杰出自對土地的關懷，組成綠照顧團隊從「懷舊治療」出發，設計一套可複製、推廣的模組課程，目前該課程已實際在新港、六腳、後壁等鄉鎮成功複製。記者莊祖銘／攝影
中正大學社福所校友顏鈺杰出自對土地的關懷，組成綠照顧團隊從「懷舊治療」出發，設計一套可複製、推廣的模組課程，目前該課程已實際在新港、六腳、後壁等鄉鎮成功複製。記者莊祖銘／攝影

嘉義

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