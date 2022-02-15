台北青年深耕嘉義偏鄉 客製化課程找回長輩認同歸屬感

中正大學社會福利學校友顏鈺杰從台北都會區來到嘉義鄉村求學長達7年，組成「綠照顧」團隊，融入農村在地特色，從懷舊治療出發陪伴長者，並設計一套可複製、推廣的模組課程，為在地社區提供社會處方箋。

「其實很多想法和概念，都是在這個土地、學系養成。」顏鈺杰說，初就讀社福系時也曾迷惘，但當實際踏進社區，從阿里山部落、民雄三興村，再到傳統產業，陸續接觸在地文史記錄和田野調查後，更加深他對嘉義這塊土地的認同。

顏鈺杰找志同道合的學弟妹，組成「綠照顧」團隊，推出懷舊生命教育的品牌概念。「嘉義縣是全台最老的縣市，老化指數甚至是全台的2倍。」長期蹲點讓他看見很多社區活動因資源有限，課程常缺乏老人生活經驗探索。

團隊從「懷舊治療」出發，設計1套有系統的模組課程。「農村高齡者通常沒有太多受教育經驗，終其一生都在務農或零工，應以其生命經驗設計課程。」顏鈺杰設計各種藝術創作課程，引導長輩講述生命故事才是模組課程的核心。

「就像自助餐選菜，未來社區或非營利組織可自由搭配課程組合」，團隊花時間認識當地人文產業及社區長輩年齡、身心狀況，研發懷舊桌遊，圖案更取材自80年代斗笠、水井、算盤等生活物件，引起長輩共鳴願意分享自己的故事。