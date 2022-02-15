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台南三井OUTLET將試營運 市府籲多走替代道路

中央社 / 台南15日電

位於高鐵台南站附近的台南三井OUTLET預定明天開始試營運、25日開幕，將吸引大量人車，台南市政府交通局規劃多條前往高鐵站區替代路線，也提醒搭高鐵民眾提早出門。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，三井OUTLET試營運初期可能有大量車流利用台86線快速道路，為避免人潮、車潮引發嚴重堵塞，交通局以分散車流策略，規劃多條前往高鐵站區替代道路。

台南市交通局長王銘德表示，市區前往高鐵站區可行駛市182線（中山路）右轉台39線（高鐵橋下道路）、關廟方向可利用台19甲（南雄路）轉五甲路連接歸仁十三路、高雄方向前往可利用台28轉台39（高鐵橋下道路）。

王銘德指出，用路人若在台86遇到塞車情況，往東方向在大潭交流道可改行往北匝道下至中正南路一段，再右轉台39平面道路往南接歸仁十路，或提前於上崙交流道下，沿台86側車道連接中正南路進入；往西方向可提前於歸仁交流道下，沿南157連接歸仁十三路進入。

他說，前往逛街購物的車潮容易集中於假日上午11時至下午5時，預計20、28日會與收假日趕往高鐵乘車民眾車潮重疊，呼籲搭車民眾可提早出門，並多利用替代道路。

高鐵 台南 車潮

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