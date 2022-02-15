惡劣房客狠棄養毛小孩 鄰居投餵存活 家畜所重罰逾11萬

嘉義縣家畜疾病防治所去年5月獲報，中埔鄉和興村某民宅飼主逾1個月沒回家，獨留2隻毛小孩自生自滅，期間全靠鄰居投餵存活，家畜所派員會同警方與房東救出犬隻，所幸犬隻健康狀況良好。

針對飼主未對飼養犬隻絕育、寵物登記與施打狂犬病疫苗等情事，家畜所今天依違反動物保護法、動物傳染病防治條例開罰8萬3千元，另飼主經多次約談避不見面，再依動保法加罰棄養3萬，裁罰累計達11萬3千元。

家畜所說，去年5月民眾通報居住社區，某出租民宅飼養犬隻，常因飼主不在家犬隻饑餓吠叫，飼主長達1個多月沒回家，鄰居不忍心犬隻挨餓，由門外投食通報救援。