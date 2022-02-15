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惡劣房客狠棄養毛小孩 鄰居投餵存活 家畜所重罰逾11萬
嘉義縣家畜疾病防治所去年5月獲報，中埔鄉和興村某民宅飼主逾1個月沒回家，獨留2隻毛小孩自生自滅，期間全靠鄰居投餵存活，家畜所派員會同警方與房東救出犬隻，所幸犬隻健康狀況良好。
針對飼主未對飼養犬隻絕育、寵物登記與施打狂犬病疫苗等情事，家畜所今天依違反動物保護法、動物傳染病防治條例開罰8萬3千元，另飼主經多次約談避不見面，再依動保法加罰棄養3萬，裁罰累計達11萬3千元。
家畜所說，去年5月民眾通報居住社區，某出租民宅飼養犬隻，常因飼主不在家犬隻饑餓吠叫，飼主長達1個多月沒回家，鄰居不忍心犬隻挨餓，由門外投食通報救援。
家畜所追查發現，林姓飼主承租超過1個月未回租屋處，經多次通知改善避不見面，會同警方與房東開門而入，租屋處環境髒亂散發惡臭，2犬隻帶回安置，民眾痛批房客惡劣行徑，所幸獸醫師檢查僅有皮膚病與些微脫水，健康狀況尚良好，縣府救助危難動物，成立24小時動物緊急救援專線0932-525-995，每年約接獲400件通報案件。
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