去年不及申請住宅租金補貼今年要快 台南開放申辦

台南市去年度第一梯次住宅租金補貼已在去年8月辦理申請，但尚有許多民眾來不及申請，第二梯次申請已從昨天起至25日受理申辦，都發局請民眾把握機會，而第一梯次申請的案件，2月底開始撥付補貼。

都發局長莊德樑表示，去年8月第一梯次申請的案件市府已完成審查，合格者將在2月底開始撥付補貼，來不及趕上第一梯次申請的民眾請不要錯過機會。但為因應疫情需要，此次受理不開放臨櫃申請，僅受理線上申請或郵寄申請，線上申請請至內政部網站登錄，申請資料並上傳相關文件，申請日的認定以完成案件送出為憑。

若以郵寄掛號申請，填寫申請書後檢附相關文件，寄至永華市政中心（台南市永華路2段6號9樓）、民治市政中心（台南市新營區民治路36號），申請日的認定以郵戳為憑，申請書可至各區公所及都市發展局永華、民治市政中心索取或營建署網站自行下載。

如對住宅補貼有疑問，請撥打內政部住宅補貼諮詢專線：（02）7729-8003或洽台南市都市發展局（06）3901347、（06）6334251 ，將有專人提供解說服務。