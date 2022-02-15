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年後轉職潮事求人 朴子就業中心今起辦4場徵才活動

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
年後轉職潮嘉義縣事求人，朴子就業中心今起舉辦4場徵才活動。記者魯永明／攝影
年後轉職潮嘉義縣事求人，朴子就業中心今起舉辦4場徵才活動。記者魯永明／攝影

嘉義縣長翁章梁積極朝農工大縣願景，轉型前進，籌設科學園區，完工的大埔美、馬稠後產業園區前期設廠廠商大舉徵才，工作機會多，事求人，因應年後轉職潮，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心，今起舉辦4場徵才活動

朴子就業中心今起接連三天以及24日，共規畫4場轉職徵才系列活動，共有14家廠商參加，提供超過350個職缺；凡參加活動的面試者，都可獲得限量新春旺虎小紅包，或新春驚喜福袋，讓求職者添個好彩頭。

今天第一場次，上午9點半到1點在朴子就業中心：朴子市嘉朴路西段89號，辦理麗光科技單一徵才活動，提供作業員等40多個職缺。明天第二場下午2點到4點，在鹿草就業服務台：鹿草鄉馬稠後園區二路20號，辦理聯合徵才活動，廠商有松川精密公司、新灃企業公司以及宏奇泵浦工業公司共3家廠商，提供工程師、維修技工、作業員等近70 個職缺。

第三場17日上午10點到中午12點半，在朴子市公所多功能會議室：朴子市竹圍里四維路一段551號，辦理聯合徵才，廠商有禎祥食品工業公司、松川精密公司、薌園生技公司、大成長城企業公司、大瓏企業公司共5家廠商，提供工程師、維修技工、品管人員、會計人員、採購人員、倉儲人員、業務助理、作業員、檢查員、包裝員等近100個多職缺。

第四場24日上午10點到中午12點半，在新港鄉公所：新港鄉中山路155號，辦理聯合徵才，廠商有大瓏企業公司、麗光科技公司、新灃企業公司、嘉縣板陶窯文化發展協會、寬綠牧場、福穩實業公司共6家廠商，提供製程課長、儲備幹部、機電維修人員、工程師、產品行銷企劃人員、餐飲助理、行政助理、牧場工作人員、作業員、品檢員、包裝作業人員等逾150個職缺。

朴子就業中心說，參加徵才民眾量測體溫、酒精消毒、實名制登記入場，戴口罩，職缺資訊上台灣就業通網站https://www. taiwanjobs.gov.tw)查詢。

年後轉職潮嘉義縣事求人，朴子就業中心今起舉辦4場徵才活動。記者魯永明／攝影
年後轉職潮嘉義縣事求人，朴子就業中心今起舉辦4場徵才活動。記者魯永明／攝影

朴子 徵才活動

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