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影／嘉義縣又發生比特犬咬死狗 飼養禁令下月生效
農委會公告凶猛比特犬禁令下月生效，嘉義縣家畜疾病防治所又接獲民眾檢舉，元月22日下午布袋鎮某鎮民代表飼養的比特犬掙脫，咬死愛護動物人士餵養的1隻毛小孩，家畜所今天發出通知，要求比特犬飼主到案陳述意見，調查傷害動物致死違法屬實，將依違反動保法移送法辦。
家畜所說，布袋鎮這起比特犬咬死狗事件，是轄區發生的第2件，去年民眾通報竹崎鄉山區有隻棄養比特犬咬死3隻有人飼養的土狗，動保人員拿麻醉槍追捕竄逃比特犬，由於位處廣大山坡地果園，目前仍未捕獲，從民眾手機錄影影片，這隻棕色比特犬，頸子有項圈，遭人棄養逃到山區躲藏一段時日，警覺性高，見到人，大聲吠叫逃跑，還會露出凶惡眼神瞪人。
民眾檢舉，布袋某鎮民代表飼養比特犬，1月22日下午掙脫，凶猛咬死鄰居愛護動物人士餵養的1隻黑狗，比特犬跳入路旁排水溝咬死逃生黑狗的過程，都被人用手機攝錄蒐證，比特犬關在鐵籠等待處置，家畜所展開調查。
家畜所說，原動物收容所內有4隻遭棄養比特犬，棄養增加最多11隻，有4隻被領養，目前收容所內還有7隻棄養比特犬，轄內無比特犬繁殖場，目前有106隻登記飼養比特犬。
農委會公告3月1日起禁止比特犬飼養、輸入或輸出，飼主棄養將依動保法開罰3萬至15萬；飼養比特犬飼主，應在28日前完成植入晶片與寵物登記，違者開罰5萬至25萬，沒入犬隻；另應完成絕育不得繁殖，違者可開罰25萬；比特犬出入公共場所時應由成年人伴同，並須配戴透氣口罩與長度不超過1.5公尺的牽繩等防護措施，違者可開罰3萬至15萬元。
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